我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國

紐約中華公所致信市長 提議在華埠設疫苗接種站

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市在新冠疫苗預約和接種現場，缺乏翻譯和技術協助，讓耆老難以自行完成。(Getty Images)
紐約市在新冠疫苗預約和接種現場，缺乏翻譯和技術協助，讓耆老難以自行完成。(Getty Images)

新冠肺炎疫苗正在紐約施打，目前進度已接種至65歲以上老人和特殊疾病患者，不過由於預約接種的方法限制，讓那些不會使用電腦或不懂英文的耆老難以自行預約；紐約中華公所日前致信市長白思豪(Bill de Blasio)，點出目前預約接種疫苗問題，並提出三項建議，幫助增進華裔耆老福祉。

中華公所主席于金山在信中寫到，紐約的亞太裔社區，在注射疫苗的分配上遇到了一些困難，特別是那些最需要接種疫苗的亞太裔長者，因為使用電腦的比例和語言上的障礙，難以獲得需要的協助。

信中也提到，由於疫情影響減少了親友團聚時間，很多亞太裔長者缺乏親友的協助，老人會、老人中心和大部分的社會服務單位持續關閉，耆老若想要預約接種疫苗，不僅無法獲得技術上的協助，缺乏翻譯的情況下更增添了預約的困難。

信中還說，即便已登記預約疫苗注射，在注射過程中使用智慧型手機和各種表格，也沒有提供語言翻譯，注射現場更沒有多種語言服務，這些問題對亞太裔耆老想要接種疫苗來說，困難重重。

于金山對市府提出三項建議，包括：登記接種網站增添包括中文的多種語言；在亞太裔社區設置接種服務站，便利亞太裔長者接種疫苗；表格用多種語言翻譯，並在注射現場增加多種語言翻譯人員。

中華公所也表示，願意提供場地讓醫護人員到場為社區接種疫苗，同時華裔長者集中的孔子大廈，其董事會也表示願意提供場地，希望市府能予以考慮，與社區組織合作，有助於疫苗接種的擴大與普及。

疫苗 紐約 華裔

上一則

曼哈頓中城姜文灝律師專精離婚商業訴訟

下一則

曼哈頓華埠郵局突暫停營業 惹員工染疫流言

延伸閱讀

數據不足！歐盟：可能僅授權牛津AZ疫苗給年輕人接種

數據不足！歐盟：可能僅授權牛津AZ疫苗給年輕人接種
應對變異病毒 專家：中製疫苗「2個月」完成升級

應對變異病毒 專家：中製疫苗「2個月」完成升級
美宣布加購2億劑疫苗 夏末秋初供應3億人完成接種

美宣布加購2億劑疫苗 夏末秋初供應3億人完成接種
疫苗接種缺語言翻譯 中華公所致信紐約市府提三點建議

疫苗接種缺語言翻譯 中華公所致信紐約市府提三點建議
馬州加速進入疫苗新階段 65歲以上民眾可施打

馬州加速進入疫苗新階段 65歲以上民眾可施打
白思豪呼籲第二針疫苗推遲2周 先動用庫存

白思豪呼籲第二針疫苗推遲2周 先動用庫存

熱門新聞

華埠華人長巴站12人圍毆1人且當街扒光後連捅數刀。(市警提供)

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

2021-01-23 23:54
警方趕到墜樓案現場。(記者朱蕾/攝影)

紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡

2021-01-19 17:01
紐約拉瓜地亞機場，乘客排隊辦理登機手續。(美聯社)

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

2021-01-23 19:10

1張圖／紐約州確診135萬 新增死亡162人

2021-01-26 20:25
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

2021-01-19 13:20
新任CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)24日表示，聯邦政府目前無法為紐約州以及其他一些聲稱疫苗庫存已經用盡的州增加供應量。路透

新任CDC主任：無法為紐約州增加疫苗供應

2021-01-24 12:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落
1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意

1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意