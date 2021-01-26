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疫苗接種缺語言翻譯 中華公所致信紐約市府提三點建議

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市在新冠疫苗接種預約和現場缺乏翻譯和技術協助，讓耆老難以自行完成。(Getty Images)
紐約市在新冠疫苗接種預約和現場缺乏翻譯和技術協助，讓耆老難以自行完成。(Getty Images)

新冠肺炎疫苗正在紐約施打，目前進度已接種至65歲以上老人和特殊疾病患者，不過由於預約接種的方法限制，讓那些不會使用電腦或不懂英文的耆老難以自行預約；紐約中華公所近日致信市長白思豪(Bill de Blasio)，點出目前預約接種疫苗問題並提出三項建議，幫助增進華裔耆老福祉。

中華公所主席于金山在信中點出市府為市民接種疫苗問題，信中寫到，紐約的亞太裔社區，在注射疫苗的分配上遇到了一些困難，特別是那些最需要接種疫苗的亞太裔長者，因為使用電腦的比例和語言上的障礙，難以獲得需要的協助。

信中也提到，由於疫情影響減少了親友團聚時間，很多亞太裔長者缺乏親友的協助，老人會、老人中心和大部份的社會服務單位持續關閉，耆老若想要預約接種疫苗，不僅無法獲得技術上的協助，缺乏翻譯的情況下更增添了預約的困難。

信中還說，即便已登記預約疫苗注射，在注射過程中使用智慧型手機和各種表格，也沒有提供語言翻譯，注射現場更沒有多語言服務、詢問和協助，這些問題對亞太裔耆老想要接種疫苗來說，困難重重。

于金山對市府提出三項建議，包括：登記接種網站增添包括中文的多種語言；在亞太裔社區設置接種服務站，便利亞太裔長者接種疫苗；表格用多種語言翻譯，並在注射現場增加多種語言翻譯人員。

中華公所也表示，願意提供場地讓醫護人員到場為社區接種疫苗，同時華裔長者集中的孔子大廈，其董事會也表示願意提供場地，希望市府能予以考慮，與社區組織合作，有助於疫苗接種的擴大與普及。

疫苗 紐約 華裔

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