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法拉盛陽性率高 角聲辦6場檢測

記者牟蘭／紐約報導
基督教角聲佈道團訂於2月2日到4日以及23日到25日，舉辦六場免費核酸病毒篩選活動。(陳熾提供)
基督教角聲佈道團訂於2月2日到4日以及23日到25日，舉辦六場免費核酸病毒篩選活動。(陳熾提供)

皇后區法拉盛市自14日到20日七天的新冠病毒檢測陽性率為14.22%，為全市疫情指數第五高的地區；為幫助當地民眾防範病毒傳播，基督教角聲佈道團訂於2月2日至4日以及23日至25日，舉辦六場免費核酸病毒檢測活動，檢測結果將在48小時內出爐。

角聲福音廣場總監陳熾表示，紐約市疫情反彈，其中郵編為11355的法拉盛市中心近期疫情指數居高不下，遠高於全市9.21%的檢測陽性率；他說，雖然確診率高，但市中心的人流量不減，街邊的攤販聚集，超市的顧客萬頭攢動，戶外餐廳搭建的小房間都增添民眾染疫風險。

由於確診人數增加，許多檢測點都需大排長龍，陳熾說，為解決這一問題，角聲與市府合作，計畫舉辦六場免費的病毒篩檢活動。

為了避免新冠病毒檢測員與篩檢民眾交互感染新冠病毒，陳熾表示，這六場檢測採用工作人員協助民眾自行進行鼻腔拭子檢測，完成後，樣本將被密封在紙袋中；取樣48小時後，角聲將透過電子郵件發送檢測結果。

陳熾以日前自身經歷舉例，他說，只要聽從工作人員的指導，自行正確完成鼻腔拭子檢測並不困難；他鼓勵當地民眾積極參與檢測，活動免費，不會詢問參與者的移民身分。

新冠病毒篩檢活動時間為2月2日(周二)、3日(周三)與4日(周三)以及23日(周二)、24日(周三)與25日(周三)的上午9時30分到下午4時30分，地點為角聲使命中心(Herald Mission Center)，地址是為法拉盛賀若斯哈汀快速道路(Horace Harding Expy)156-03號。

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