皇后區小企業贈予項目 亞平會受理申請

亞平會信貸中心與振興商業服務中心介紹皇后區小企業贈予項目的申請詳情，左起依次為李芝薇、亞平會項目經理馮菁雲和市議員顧雅明。(視頻會議截圖)

「皇后區 小企業贈予項目」(Queens Small Business Grant Program)，將為皇后區的少數族裔小商家及受新冠疫情 影響最嚴重地區或中低收入 社區的小商家，提供最高2萬元贈款；商家只能通過合作的社區組織申請，七個合作組織之一的亞洲人平等會(AAFE)信貸中心與振興商業服務中心(REDC)25日介紹此項目及申請詳情，呼籲符合資格的亞裔小商家積極申請。

紐約大都會棒球隊老闆柯恩(Steve Cohen)捐款1750萬元，其中的1500萬元用於「皇后區小企業贈予項目」，紐約市經濟發展局(NYC EDC)與社區組織合作發放贈款。

亞平會信貸中心與振興商業服務中心管理主任李芝薇(Jessie Lee)表示，此項贈款的申請者的小企業需位於皇后區的中低收入郵遞區號或受疫情影響最嚴重的地區，或為少數族裔擁有；需是位於一層或二層的餐館、位於一層的零售或個人服務業，或街頭攤位；2019年雇用不超過20名全職員工；2019年的總收入不超過100萬元，餐館總收入不超過300萬元，且有盈利或接近營利；已申報2019年個人和營業稅；沒有公開的稅務留置權(tax liens)或未決的判決。

「過去的九個月，我們目睹疫情對社區移民小企業的毀滅性影響，且這些企業在獲得緊急救助金上遇到很多障礙」，李芝薇說，「因此創建此項贈款非常重要，我們期待與政府和組織合作，確保在需要的社區中公平分配贈款。」

顧雅明說，「對於很多移民小企業，申請政府資助往往是困難的事，感謝這些社區組織確保申請順利，皇后區小企業贈予項目可能使在疫情中苦苦掙扎的諸多商家受益，我鼓勵符合資格的所有企業與亞平會REDC合作，充分利用此項目於助企業度過難關。」

李芝薇表示，若申請批准，小商家會獲得的贈款額為2019年收入的四分之一，拿到贈款前，小商家需要通過視訊證明企業的真實性。

有意申請的小商家可至亞平會REDC網頁www.renaissance-ny.org了解詳情及提交申請意向表格，有中、英語等多種版本。此申請沒有截止日期，直到款項用完。