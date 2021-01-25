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紐約華人社區牛年線上春晚 展現年味 聚焦年俗

記者朱蕾／紐約報導
紐約華人社區將舉辦網路春晚及新春系列節目。(啓揚活動中心提供)
紐約華人社區將舉辦網路春晚及新春系列節目。(啓揚活動中心提供)

由啓揚活動中心(Glow Community Center)主辦，啓揚基金會(Glow Foundation)、紐約漢服社(Hanfu NYC)等社區組織聯合舉辦的牛年網路春節晚會訂於2月12日(周五)大年初一晚在YouTube直播平台拉開帷幕，一系列充滿年味兒的線上節目也將在下月登場。

啓揚活動中心表示，本屆網路春晚以「年味兒」為主題，聚焦年俗，觀眾不僅可欣賞到傳統舞蹈、武術雜技，還有融合新國風的漢服秀、兒童喜愛的木偶戲等，共同享受「雲上」宴席。活動邀請到紐約美華劇坊(Chinese Theatre Works)、紐約鴻勝醒獅隊、Landmark on Main Street, Dance for the people等十餘個紐約地區頗具影響力的個人及社團加入，豐富節目形式，體現紐約文化藝術的多元和繁榮。

此外，啓揚活動中心與紐約漢服社聯合推出的雙語系列短視頻「年俗日曆」將於2月3日(周三)起在YouTube等平台上線。節目採用真人與動畫相結合的方式，連播23天，講述從小年到元宵節的慶祝習俗；春節期間還有專門為三至九歲兒童打造的「牛年手工坊」Zoom直播課，在家也能感受到濃濃「年味兒」。

啓揚活動中心總監陳Marcelo表示，「此次牛年主題系列活動採用直播分享與線上交互的方式，與民眾分享春節背後的故事和習俗，傳承傳統文化、慶祝節日，並點燃對新一年的期待。」

活動詳情請關注牛年新春專題活動網站：https://glownyc.org/lny2021/#，諮詢致電(646)322-2932或電郵至 [email protected]

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