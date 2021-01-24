史泰登島疫情講座 籲華人參與

公立醫院系統設在島上的Gotham Health中心將攜手「城市保健計畫」舉行線上講座，呼籲民眾踴躍參與。(本報檔案照)

史泰登島 華社新冠肺炎疫情 惡化，公立醫院系統設在島上的Gotham Health中心將攜手「城市保健計畫」 (MetroPlus Health)，將於25日(周一)和29日(周五)舉行線上「COVID-19疫情下的醫療服務」講座，分別以廣東話和中文講解，呼籲民眾積極參與。

根據介紹，Gotham Health中心位於史泰登島Vanderbilt大道165號的診所，在疫情爆發以來，積極向當地居民提供免費新冠檢測 和疫苗接種；隨著島上華社感染率攀升，該中心通過舉行線上講座，宣導民眾繼續做好防疫措施。

「COVID-19疫情下的醫療服務」講座將由該診所行政總監李秀玲、城市保健計畫代表李幸怡主持，針對疫情期間的健康注意事項、該診所新增的醫療服務、新冠病毒最新資訊、2021年健保選擇等主題進行講解。

講座時間分別是25日(周一)下午3時30分，以廣東話講解，以及29日(周五)早上10時30分，以中文講解；有興趣的民眾可參與zoom視訊會議，號碼為408 168 9642。

另外，Gotham Health中心強調新冠檢測站時間仍保持照常，周一至周日早上8時30分至下午4時30分，無需預約；而想要接種疫苗的合格民眾則需預約，可上網vaccinefinder.nyc.gov/locations查詢更多。