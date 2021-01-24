疫情期間焦慮 社工籲家人間敞開心扉

羅淑華(右小圖)帶來「漫談新冠疫情精神壓力及心理健康管理」線上講座。(視頻會議截圖)

紐約 兒童服務管理局執照專業社工諮詢師羅淑華日前在一場線上講座中表示，疫情 期間，由於民眾對染疫的恐懼，以及失去工作後面臨的經濟壓力，導致華人家庭中爭吵不斷，一些青少年爆出心理問題，她建議，親友間應敞開心扉，互相傾聽煩惱，用不同方式紓解壓力，以健康心態度過這場疫情。

本次線上講座由UAC(United Against Covid-19)主辦，22日晚邀請美東公眾事務諮詢協會會長、市兒童福利局(ACS)任職32年的羅淑華，帶來「漫談新冠疫情精神壓力及心理健康管理」線上講座，旨在幫助華裔 民眾了解如何處理疫情期間產生的心理問題。

羅淑華說，因為新冠疫情爆發，許多華裔民眾失去收入，因面臨巨大的經濟壓力，以及對染疫的恐懼，導致一些沒有確診的患者也出現心理疾病，家人間的摩擦變多，家暴等惡性事件也隨之增加；她說，也有民眾染疫後，獨自痛苦抗疫，導致他們病癒後患上創傷壓力症候群(PTSD)，無法正常生活。

此外，羅淑華補充，許多青少年也出現心理問題，他們因受疫情影響，多數接受遠程教育，因無法與朋友與老師面對面交流，部分學生出現憂鬱或是焦慮的症狀，給他們的成長帶來負面影響。

針對上述問題，羅淑華說，她建議家人應敞開心扉，互相傾聽彼此的問題，或是通過美食、運動或宗教釋放自己壓力；若出現嚴重的情緒問題，也可致電311，要求對方提供相關的中文服務，以健康的心態度過這場疫情。