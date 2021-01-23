法拉盛疫情指數全市第五高 角聲辦六場新冠檢測活動

基督教角聲佈道團將於2月2日到4日以及23日到25日，舉辦六場免費核酸病毒篩選活動。(陳熾提供)

根據市府數據，郵編為11355的法拉盛 市中心自14日到20日七天的陽性率為14.22%，為全市疫情 指數第五高的地區；為幫助當地民眾防止病毒傳播，基督教角聲佈道團將於2月2日到4日以及23日到25日，舉辦六場免費核酸病毒篩選活動，檢測 結果將在48小時內出爐。

角聲福音廣場總監陳熾表示，紐約市疫情反彈，其中郵編為11355的法拉盛市中心近期疫情指數居高不下，遠高於全市9.21%的陽性率；他說，雖然確診率高，但市中心的人流量不減，街邊的攤販聚集，超市的顧客萬頭攢動，戶外餐廳搭建的小房間都增添民眾染疫風險。

由於確診人數增加，許多檢測點都需大排長龍，陳熾說，為解決這一問題，角聲與市府合作，計畫在2月2日、3日與4日以及23日、24日與25日舉辦六場免費的病毒篩檢活動。

為了避免新冠病毒檢測員與篩檢民眾交互感染新冠病毒，陳熾表示，這六場檢測採用工作人員協助民眾自行進行鼻腔拭子檢測，完成後，樣本將被密封在紙袋中，48小時後透過電子郵件分享結果。

陳熾以日前自身經歷舉例，他說，只要聽從工作人員的指導，自行正確完成鼻腔拭子檢測並不困難；他鼓勵當地民眾積極參與檢測，活動免費，不會詢問參與者的移民身分。

新冠病毒篩檢活動時間為2月2日、3日與4日以及23日、24日與25日的上午9時30分到下午4時30分，地點為角聲使命中心(Herald Mission Center)，地址是為法拉盛賀若斯哈汀快速道路(Horace Harding Expy)156-03號。