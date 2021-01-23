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班森賀將建遊民收容所 民代憂安全隱患

記者顏潔恩／紐約報導
市府將在華人眾多的班森賀社區，建立一間遊民收容所。(記者顏潔恩／攝影)
市府將在華人眾多的班森賀社區，建立一間遊民收容所。(記者顏潔恩／攝影)

代表華人聚居的布碌崙(布魯克林)南區的州眾議員寇頓(William Colton)20日提醒選區民眾，市府將在華人眾多的班森賀新建遊民收容所，預計將收容150名男性遊民；該收容所將建立在華社居民區及校園附近，恐有安全隱患，呼籲市府立即召開公聽會，聽取社區民意。

寇頓指出，據其了解，該計畫將在Bath大道2147號的空地上建立遊民收容所，對面就是一間華裔經營的老人活動中心，兩條街外則是當地華社繁忙的Bay Parkway商業區。

寇頓表示，市府從未遞交相關提案給代表當地的第11社區委員會，也沒有向當地居民公開透明地披露這個消息，更沒有徵求民意等；他與第11社區委員會成員是在無意中獲知消息，立即向市府要求提供該計畫的詳細內容，但目前市府也只提供該收容所預計將收容150名男性遊民這一信息，沒有更多詳情。

寇頓指出，市府早前在布萊頓灘(Brighton Beach)就提出類似計畫，預計可容納170名男性遊民，若按照與該收容所相同的規定，白天時遊民將被禁止待在收容所內，只有在傍晚後才能回到住處；此外，市府計畫建收容所的附近，就有一所高中和一所初中，他擔心遊民屆時會在周邊閒逛，恐引發社區安全問題，也影響居民的生活品質。

他認為，建造收容所並不會真正改善遊民問題，希望市府採取真正解決遊民問題的方案，也呼籲市府應舉行針對此新遊民收容所建案的公聽會，先聆聽當地居民的訴求再做決定。

華人 布碌崙 眾議員

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