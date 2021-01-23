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無視疫情 布碌崙波羅園又見大型婚禮

記者黃伊奕／紐約報導
正統猶太裔社區日前再於布碌崙波羅園舉行盛大婚禮。(Abby Stein推特視頻截圖)
正統猶太裔社區日前再於布碌崙波羅園舉行盛大婚禮。(Abby Stein推特視頻截圖)

正統猶太裔社區日前再於布碌崙(布魯克林)波羅園舉行盛大婚禮，儘管據發布在社交媒體上現場視頻顯示，近萬名未戴口罩的賓客，擁擠在活動現場歡歌笑語，但執法部門仍指該婚禮未違反防疫規定。

該場盛大婚禮是正統猶太大拉比Bentzion Halberstam為慶祝18歲的小兒子成婚而舉行，婚禮現場位於布碌崙15大道交47街的猶太教堂Congregation Shaarei Zion of Bobov，近萬名賓客先在教堂停車場參加婚禮儀式，再進入教堂內載歌載舞。

根據發布在社交媒體的視頻，賓客們肩並肩站在室內，沒有保持社交距離，大部分人並未戴口罩。

市財政局法警處警長佛西多(Joseph Fucito)表示，紐約市警局事前已經收到該場婚禮活動的通知，當日也從室外監視該場活動，但認為「根據目前評估，該活動符合政府頒發的活動準則。」

但當日在婚禮現場外監視的一名執法人員表示，停車場圍欄圍上了防水布，導致難以看清該場婚禮現場情況。

社區活動人士斯坦因(Abby Stein)因與Bentzion Halberstam家族有關係，雖然沒有參加當日慶祝活動，但在推特上發布婚禮的現場視頻，並評論說，「我一直喜愛看這些愉快的婚禮現場，但不希望在如此危險的情況下。」

猶太 布碌崙 紐約市

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