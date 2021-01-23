72分局華警與搭檔 取締非法槍械逮捕西語裔嫌犯

華警李啟中(右)和搭檔蘭達茲奧成功逮捕一名非法持有槍械的男子。(取自推特)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 日前發生一起街頭爭執案件，引起路人圍觀，72分局一名華警和搭檔隨後接報抵達現場，發現一名涉案人員已逃回家中藏匿；警方不久後成功將嫌犯引誘出屋，並從其家中搜出一把裝滿子彈的手槍，並逮捕該名男子移交法辦，成功取締一起非法持有槍械案。

消息指出，該案件發生於19日下午4時50分許，在位於59街549號的公寓門前，當時一名57歲的西語裔男子艾斯畢諾沙(David Espinoza)與另一男子在門口前發生爭執，引起路過的民眾圍觀。

一名路人隨即報警指出，艾斯畢諾沙疑似在過程中掏出手槍威脅另一人，嚇壞當場圍觀人群；經常在8大道 社區巡邏的華警李啟中和搭檔蘭達茲奧(John Lanttanzio)立即驅車前往該處，他們抵達時，艾斯畢諾沙已經走回屋內，剩下涉案的另一名男子在現場。

當時考量到嫌犯可能持有槍枝，會危害到街上的無辜居民，兩名警員不敢直接闖進屋裡採取行動；但正巧李啟中發現艾斯畢諾沙的母親當時人就在門外，於是通過門鈴廣播器和他溝通，表示只是想與他談話；在艾斯畢諾沙出來後，警方成功制伏他，李啟中也衝到屋內搜查，不久後便搜出一把裝滿子彈的手槍。

艾斯畢諾沙被捕後就送到72分局接受審問，日前已在布碌崙刑事法庭過堂，被控非法持有手槍、威脅和騷擾罪名。

市警72分局在推特上表示，因兩名警員的冷靜並快速處理，在未造成人員傷亡的情況下，成功取締街頭非法槍械犯罪，給予表揚；也向社區承諾，警員們將繼續全力以赴為社區服務，與民合作共同打擊犯罪。