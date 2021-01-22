3大華社設點 免費檢測新冠
為擴大紐約華人社區的新冠病毒檢測及幫助控制疫情，法拉盛華人工商促進會與中央健康護理(Centers Health Care)21日宣布，在紐約法拉盛、布碌崙八大道和曼哈頓華埠設立多個新冠檢測站，免費為民眾做新冠檢測，無論移民身分、有無保險，都可參加，通常兩天內可出檢測結果。
聯合中央健康護理執行副總裁艾德曼(Moshe Adelman)表示，普及檢測是控制疫情的一個關鍵，該機構此次在華人社區設立的檢測站均採用鼻腔拭子檢測，「這是目前全世界認可的標準，我們盡全力加快檢測進程，減少民眾等候時間，通常十分鐘即可完成檢測，結果一般會在48小時內出來」；此外，他們還提供抗體檢測。
法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，農曆新年即將到來，雖然政府建議盡量減少聚會，但作為華人文化中最重要的節日，春節期間還是免不了和親友小聚，因此聚會之前做新冠檢測很重要，保護自己和他人，聚會後再檢測一次，確保安全；此免費新冠檢測活動不限每位民眾的檢測次數。
法拉盛的兩個檢測站將於25日(周一)開始，分別在美好成人日間護理中心，地址是北方大道137-81號；大帝國成人日間活動中心，地址是布拉森大道(Blossom Ave.)132-29號。布碌崙的檢測站將於26日(周二)開始，位於瑞康成人活動中心，地址為60街723號。 曼哈頓華埠的兩個檢測站設在中華公所和孔子大廈一樓，已於18日開始服務民眾。
需要檢測者，請提前上網goldentouchhomehealth.com/covid19預約，也可在早9時至晚6時間致電(212)226-2345預約或諮詢；檢測時間為周一至周四早9時至下午5時，周五早9時至下午2時；請攜帶身分證件和醫保卡(若有)前往。
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