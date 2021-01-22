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3大華社設點 免費檢測新冠

記者朱蕾／紐約報導
法拉盛華商會聯合中央健康護理在紐約華人社區舉辦免費新冠病毒檢測活動，前排左三為艾德曼，左四為杜彼得。(記者朱蕾/攝影)
法拉盛華商會聯合中央健康護理在紐約華人社區舉辦免費新冠病毒檢測活動，前排左三為艾德曼，左四為杜彼得。(記者朱蕾/攝影)

為擴大紐約華人社區的新冠病毒檢測及幫助控制疫情，法拉盛華人工商促進會與中央健康護理(Centers Health Care)21日宣布，在紐約法拉盛、布碌崙八大道和曼哈頓華埠設立多個新冠檢測站，免費為民眾做新冠檢測，無論移民身分、有無保險，都可參加，通常兩天內可出檢測結果。

聯合中央健康護理執行副總裁艾德曼(Moshe Adelman)表示，普及檢測是控制疫情的一個關鍵，該機構此次在華人社區設立的檢測站均採用鼻腔拭子檢測，「這是目前全世界認可的標準，我們盡全力加快檢測進程，減少民眾等候時間，通常十分鐘即可完成檢測，結果一般會在48小時內出來」；此外，他們還提供抗體檢測。

法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，農曆新年即將到來，雖然政府建議盡量減少聚會，但作為華人文化中最重要的節日，春節期間還是免不了和親友小聚，因此聚會之前做新冠檢測很重要，保護自己和他人，聚會後再檢測一次，確保安全；此免費新冠檢測活動不限每位民眾的檢測次數。

法拉盛的兩個檢測站將於25日(周一)開始，分別在美好成人日間護理中心，地址是北方大道137-81號；大帝國成人日間活動中心，地址是布拉森大道(Blossom Ave.)132-29號。布碌崙的檢測站將於26日(周二)開始，位於瑞康成人活動中心，地址為60街723號。 曼哈頓華埠的兩個檢測站設在中華公所和孔子大廈一樓，已於18日開始服務民眾。

需要檢測者，請提前上網goldentouchhomehealth.com/covid19預約，也可在早9時至晚6時間致電(212)226-2345預約或諮詢；檢測時間為周一至周四早9時至下午5時，周五早9時至下午2時；請攜帶身分證件和醫保卡(若有)前往。

檢測 法拉盛 華人

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