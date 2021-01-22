布碌崙華策會 上門贈送護理包

華策會布碌崙分會日前在民選官員和各商家的贊助下，贈送包括防疫物資和冬天用品在內的護理包，給250名耆老和特殊需求人員。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市 新冠肺炎疫情 未見消退，華人 策劃協會布碌崙(布魯克林)分會日前在民選官員和商家的贊助下，贈送包括防疫物資和冬天用品在內的護理包，給250名耆老和特殊需求人員；該會當日派遣20名義工上門贈送，在疫情已持續將近一年後的現在，仍給予社區關懷和溫暖，希望民眾能體會得到。

華策會布碌崙分會主任梅兆波介紹，護理包內包括消毒洗手液、口罩、防護面罩、被單、圍巾、手套、涼茶飲品、行事曆、紅包封、福字春聯等物品，由兩人一組的20名義工派發到各個民眾家門前，最遠去到史泰登島派送。

梅兆波表示，疫情持續將近一年後，陰霾還未消散，高齡或弱勢群體應盡可能居家避疫；該會希望通過上門贈送護理包，並跟他們面對面交談，可安慰到長者的心聲，讓他們知道不管疫情如何發展，社區很多人仍會惦記和關懷他們。

華策會總裁及首席執行官何永康表示，亞裔美國人在疫情下紛紛失業，在所有族裔中有著極高的失業率，且早在病毒還未侵襲紐約前，當地華人就因病源來自中國而遭到歧視對待，在過去一年裡多次陷入困境。

何永康說，所幸公眾和贊助商願意出錢出力幫助社區中的弱勢群體，他認為這是華人社區團體存在的重要意義，在危難中發揮集體力量，守望相助。