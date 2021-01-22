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兆彩獎金破9億 紐約華人躍躍欲試

記者顏潔恩／紐約報導
兆彩頭獎獎金已累積至9.7億元。(記者顏潔恩／攝影)
兆彩頭獎獎金已累積至9.7億元。(記者顏潔恩／攝影)

勁球獎券(Powerball)剛由馬里蘭州的一位幸運兒一票獨中，激發了民眾的發財希望，紛紛下注22日晚開獎的兆彩(Mega Millions)，期許贏得9.7億元頭獎獎金；不少華裔民眾21日前往布碌崙(布魯克林)雜貨店購物，都會順帶買上幾張彩票，雜貨店業者表示，相信22日(今)的買氣會更旺，大家都想試一把運氣。

兆彩自2020下半年無人中頭獎，至今已累積至9.7億元獎金；日落公園8大道雜貨店雖沒有人潮長龍排隊，但也是每隔幾分鐘就有人到店內買彩票，垃圾桶布滿彩券玩家填寫號碼後丟棄的紙條。

新富興商場老闆娘表示，兆彩史上曾累積到15億元的獎金，但此次9.7億元獎金也足夠吸引更多玩家加入戰局；她說21日來買彩券的民眾無論老少、外族裔或華人都很多，而且她預計22日還會有另一波人潮，「大家都不想放棄一次機會，都想試一下」。

彩虹林雜貨店老闆陳先生則認為，隨著勁球7億元獎金已落入他人囊中，一方面激勵了更多人的發財夢，把「注意力」投入到兆彩上；大多數人都傾向讓機器自動選取號碼，少數民眾則相信自己的「幸運數字」，動手塗黑自己要的號碼。

華男趙John表示，21日他買了20元兆彩彩券，真的希望自己能有這份運氣，「中了就好啊，現在疫情很嚴重，當然希望有錢能過上好日子」；他說如果能匹配幾個數字，中個100萬獎金也滿足了，「我一部分的錢一定會回饋社會的」，他打趣地說道。

商家門前的垃圾桶布滿彩券玩家填寫號碼後丟棄的紙條。(記者顏潔恩／攝影)
商家門前的垃圾桶布滿彩券玩家填寫號碼後丟棄的紙條。(記者顏潔恩／攝影)
民眾下注22日晚開獎的兆彩，希望把獎金帶回家。(記者顏潔恩／攝影)
民眾下注22日晚開獎的兆彩，希望把獎金帶回家。(記者顏潔恩／攝影)
民眾下注22日晚開獎的兆彩，希望把獎金帶回家。(記者顏潔恩／攝影)
民眾下注22日晚開獎的兆彩，希望把獎金帶回家。(記者顏潔恩／攝影)

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