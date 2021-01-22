曼哈頓建賭場增稅收？ 楊安澤支持

紐約市因疫情出現財政緊張，楊安澤支持在曼哈頓增開賭場，提振財政收入。（記者和釗宇／攝影）

新冠疫情導致紐約州 、市稅收劇減，一些地產商順勢提出在曼哈頓開發賭場，增加稅收；華裔市長參選人楊安澤 (Andrew Yang)21日對此表示支持，他認為開賭場雖然有些負面影響，「但紐約市 需要大膽的想法。」

目前紐約州面臨近150億元的預算缺口，已有多個地產商提出規畫，希望在利用曼哈頓的旅遊吸引力，在時報廣場等地興建賭場，市府和州府也可以藉此增加稅收。

楊安澤通過推特對這個想法表示支持，他認為紐約市需要大膽的想法，「儘管開賭場有許多負面影響，但現在每年紐約州大約有超過7億元的賭場稅收流向了康州和新州，而這筆錢若能流入財政，可以分配給學校、醫院和其他部門，我們應該盡可能找到增加收入的辦法，寧可由州府和市府拿到賭場稅收，也不應該放任其流向其他州。」

地產投資公司Vornado Realty Trust、賭場酒店業者Morris Bailey和地產開發商L&L Holding Company日前均表示，有興趣在紐約市中心建設賭場；目前開賭場在紐約州屬於有限合法，牌照需要州府批准；在疫情開始之前，州府就已決定將在2023年新發三個賭場牌照。

支持增設賭場的民代和地產商預計，每新增一座賭場，就會給州府帶來至少5億元的收入；州眾議員普萊特羅(Gary Pretlow)表示，「這是實在的收入，尤其是我們面臨150億元預算缺口的情況下；如果能在不增稅的情況下找來數十億元收入，這就是很好的想法。」

目前，由於團隊中有成員感染新冠病毒，楊安澤正處於隔離狀態，暫停了線下選舉活動；他的團隊表示，楊安澤將再接受一次新冠檢測，預計下周重啟線下競選。