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春節宵小蠢動 布碌崙警籲華人防範

記者顏潔恩／紐約報導
在布碌崙社聯會的邀請下，轄管華社的市警66、72、62分局局長在8大道與華社代表會晤。(記者顏潔恩／攝影)
在布碌崙社聯會的邀請下，轄管華社的市警66、72、62分局局長在8大道與華社代表會晤。(記者顏潔恩／攝影)

應布碌崙(布魯克林)社聯會邀請，轄區涵蓋華人社區的市警66、72、62分局局長，21日在8大道與華社人士會晤，針對春節期間的安全進行宣導；三名局長均強調，不法分子知道華人在新年期間會到銀行取錢，並在家置放大量現金，因此這段時間裡搶劫、入室盜竊案都會有所增加，呼籲華人提高警惕。

62分局局長陳韜表示，依照華人的習俗，在春節期間家裡一定會擺放現金，盜賊就是因為看中這點，會趁屋主不在家時犯案；他提醒，錢要放在有保障的地方，例如保險箱內，外出時確保門窗鎖上，平時注意街區是否有可疑人物徘徊，遇事應立即報警。

陳韜也提醒華人，貴重物品不要隨意放在汽車內，下車買東西時要把車子熄滅並鎖上，他強調盜賊只需十秒鐘的時間就能搶走轎車，駕車族千萬不能掉以輕心。

剛上任的66分局局長哈斯泰德(Jason Hagestad)向華社介紹自己，他多年前曾在66分局任警員，該轄區族裔多元化，二次回歸讓他十分興奮；對於農曆新年犯罪，他表示將加派警力在社區巡邏，社區協調警員(NCO)也會走入社區，提醒各商家和居民要保持警惕，走在路上注意周遭情況。

72分局局長卡斯特羅(Ernesto Castro)則向華人預祝新年快樂，表示很期待春節到來，也提醒民眾到銀行領錢時要多加注意，盡可能走在人多、光線充足的地方。

此外，由66分局和72分局共同管轄的8大道，每年都由兩個分局輪流加派警力，特別維護農曆新年期間的治安；今年將由66分局負責，但72分局警員也會配合行動，居民若遭遇任何問題，都可向兩分局求助。

長期和警方合作維護社區治安的亞裔民安隊，在春節將至時也會加強巡邏；隊長柳寶枝表示，預計在2月初的白天和夜間會持續的外出巡邏，範圍涵蓋5大道至11大道、39街至65街之間，屆時不僅會派出三輛原本就有的巡邏車，隊員也會駕駛私家車巡視。

華人 8大道 亞裔

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