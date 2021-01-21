第二輪PPP借貸資格、免還條款有放寬 小商家應抓緊申請

郭曼麗說，第二輪PPP借貸資格、免還條款都有放寬，建議小商家應在3月31日申請截止前盡早提出申請。(圖截取自聯邦小企業署線上講座)

第二輪「薪資保護貸款 計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)及「經濟受損災難貸款」(Economic Injury Disaster Loan Program，簡稱EIDL)正開放申請，聯邦小企業署(SBA)經濟發展專員郭曼麗21日針對華人商家舉辦線上講座，表示第二輪PPP借貸資格、免還條款都有放寬，建議小商家應在3月31日申請截止前盡早提出申請，同時也要記得自行申請免還貸款，否則仍須還款。

郭曼麗表示，第二輪的PPP貸款金額用途規定基本不變，但此次申請中，還將運營支出、財產損失成本、供應商成本和工人保護支出等也加在該項內；其中工人保護支出，包括自2020年3月1日至國家緊急狀態 結束的期間，雇主購買口罩、手套等個人防護用品提供給員工；財產損失成本則包括在抗議期間，店面遭人搶劫或故意破壞所造成的未保險 財產損失成本等，雇主可將貸款金額用於以上用途。

第二輪申請貸款政府也放寬標準，除將可申貸的企業從300人以下企業，擴大到500人以下企業也可申貸外，申貸人還可自由選擇從最短八周至最長24周內的任一時間用完貸款金額。