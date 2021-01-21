曼哈頓非裔男隨機打砸華人金店櫥窗 警徵線索

店家將破損暫封，店內商品全部清空。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠 近日發生一起打砸案件，一非洲裔男子光天化日之下，用鈍器砸壞堅尼路(Canal St.)上一家華人經營金店的櫥窗；但根據案發時的監控錄像顯示，嫌犯砸窗後淡定走開，並未拿走任何財物；管轄華埠的市警五分局表示，目前嫌犯仍在逃，懷疑是精神疾病患者的隨機作案。

影音來源：五分局提供

警方表示，案件發生在16日下午4時37分，一名非洲裔男子使用大錘砸毀了位於堅尼路195A號「金鳳珠寶行」的前櫥窗，但並沒有對唾手可得的金飾下手，直接步行離開現場。

離案發地點兩條街外就是市警五分局所在地，根據警方提供的店內監控錄像顯示，當時街上人流熙攘，嫌犯突然的襲擊嚇壞了周圍很多路人。

視頻中，他連續揮舞擊打了六次櫥窗，而店內一名女員工試圖從店內阻止，欲搶救櫥窗中展示的金項鍊，但嫌犯並沒有拿走任何物品，看到女店員上前後就停手並淡定走開。

本報記者在案發後到該店了解情況時，被砸壞的玻璃窗已經被店家用塑膠布暫時封住，櫥窗內及店內的金飾品也被全部清空；即使店外安裝了捲簾門，但商家仍心有餘悸。

警方呼籲民眾看到與視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。