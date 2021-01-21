羅馬尼亞團夥專竊華人 買金飾銷贓

三名羅馬尼亞嫌犯在曼哈頓華埠街頭接近一名華裔受害者，伺機下手偷竊。(市警提供)

曼哈頓華埠 市警五分局轄區近來整體治安穩定，唯獨重竊案件居高不下，扒手偷包聽來輕巧，但五分局在17日的一次反扒抓捕中順藤摸瓜，發現幾次行動中被捕的嫌犯均為羅馬尼亞人，且他們深知華人喜愛攜帶大額現金的習慣，得手後再到華埠多家金鋪購入金飾以洗贓；市警表示，華埠扒手盜竊恐已形成產業鏈，作案率很高，提醒民眾外出購物時提高警惕。

影音來源：紐約市 警

五分局表示，根據連續幾起案件的案發地監控視頻，鎖定了三名專門在華埠購物場所作案的男性嫌犯，17日特地派警員在勿街(Mott St.)、伊莉沙白街(Elizabeth St.)以及堅尼路(Canal St.)附近探查情況，正巧接到一名華裔民眾報案稱自己的財物被竊，巡邏警員隨後在報案地附近搜尋到了被遺棄的錢包，並擴大搜索範圍，找到了仍在街上尋找作案目標的三名男嫌。

五分局一警員尾隨這三人，先後來到了華埠的多家超市、麵包店和金鋪，最後在堅尼路一家麥當勞餐廳外實施了抓捕，過程中嫌犯拒捕，與警方發生肢體衝突，導致兩名警員受傷。

警方在隨後的調查中發現，這三人所租車輛為科羅拉多州牌照，居住地也為科州，在車上還發現了大量的金鋪收據，而這些收據多為「分期付款」的憑證。

警方稱，嫌犯的偷盜所得最後都會拿到金鋪，換成金飾，從來不會選擇使用偷來的信用卡，除現金外，其餘物品一概扔掉。

知情人士透露，和此前已逮捕過的多名扒手一樣，這三人也為羅馬尼亞人，他們或擁有政治庇護身分，或持加拿大 證件，其中一人更身背多起加拿大盜竊案案底。

日前紐約州和加拿大交界處的尼亞加拉大瀑布更是頻傳針對華人遊客的竊案，作案者也為羅馬尼亞人；警方表示，這很可能是一傳十、十傳百的犯罪產業鏈，恐日後會有更多類似案件發生，提醒華裔民眾外出購物時務必看好自身財物。

警方呼籲華埠民眾，若在公共場所看到扒手出現，請立刻致電五分局探員組(212) 334-0742，或直接致電911報警，消息來源絕對保密。