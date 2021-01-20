社區團體遊行反公車道 「不會放棄抗爭」

亞裔維權大聯盟等社區團體在緬街上遊行，抗議市府執意推行社區反對的公車道計畫。(記者朱蕾/攝影)

飽受爭議的法拉盛 市中心公車專用道19日起實施，亞裔 維權大聯盟等社區團體19日在法拉盛緬街上遊行 ，沿途高喊「挽救法拉盛」、「挽救小商家」等，抗議市府不顧社區商家和民眾的聲音和利益，執意推行公車道計畫，並呼籲社區共同抗爭。

亞裔維權大聯盟總召集陳善莊表示，「因為新冠疫情，法拉盛商家的生意一落千丈，疫情尚未結束，政府應該出台幫助社區和商家恢復的政策，而法拉盛公車專用道計畫會為駕車民眾帶來不便，影響他們來法拉盛的熱情，從而讓商家生意受損，對商家是雪上加霜」。

陳善莊說，社區太多人反對此計畫，市府卻一意孤行，此次遊行是告訴市府，「不要忽視亞裔社區和民眾，我們不會放棄抗爭」。

亞裔維權大聯盟副會長趙靖桉表示，「我們不反對改善公共交通，只是反對這項公車專用道計畫」，市府在制定該計畫前，未與社區溝通，社區得知後，持續通過集會抗議、請願書、甚至上訴來表達反對意見，可見此計畫沒有社區的廣泛支持；實施首日，問題已顯現，禁行區車輛稀少，而周圍路段壅堵不堪。」

法拉盛市議員參選人尹導、陳海靈，森林小丘市議員參選人臧東慧，法拉盛商家代表金山、耿行等也參加遊行，抗議該公車道計畫。

法拉盛市中心公車專用道計畫最初訂於去年10月1日起實施，由於社區強烈反對而推遲到11月16日，後又因社區團體提出訴訟，法官批准預防性禁令(Preliminary Injunction)，暫時叫停該計畫；本月初法官駁回臨時禁制令(Preliminary Injunction)後，市府遂宣布19日起執行。