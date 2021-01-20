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揚言射殺重要官員 皇后區川粉被捕

記者黃伊奕／紐約報導
紐約川粉亨特涉嫌威脅攻擊國會領袖被捕。(取自亨特X-Ray Ultra網頁)
紐約川粉亨特涉嫌威脅攻擊國會領袖被捕。(取自亨特X-Ray Ultra網頁)

一名居住在皇后區的川普支持者，因涉嫌在社群媒體上發布恐怖威脅言論，19日在家中被聯邦當局拘捕，聯邦調查局稱他過去在網絡上發布各種煽動性文字，並揚言要射殺重要政府官員。

根據紐約東區聯邦檢察官辦公室消息，該名被捕男子為37歲的亨特(Brendan Hunt)，為紐約法院管理處工作人員，19日凌晨聯邦調查局人員突襲了他位於皇后區的住宅，將他拘捕。

執法人員表示，亨特涉嫌與6日國會山莊暴動有關，雖然相信他當日並未親自前往暴動現場，但在網上製造了一系列威脅政客的恐怖言論；根據初步調查，亨特在12月6日至1月12日之間，在各大社群媒體網站上以X-Ray Ultra為網名，發布了一系列威脅言論，他對川普選舉結果被偷竊言論深信不疑，並希望對多名民主黨代表進行報復，包括眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)、參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)等人。

亨特在去年12月的一則帖文中寫道「啟動射擊隊，拿下這些敵軍，然後奪回美國」，甚至呼籲對這些民選官員進行「公開處決」；他說「如果有人有槍請交給我，我會親自前往現場開槍射殺他們」，而在國會山莊暴動後兩天，亨特又在一個視頻分享網站發布了一段88秒的視頻，標題為「殺死你的參議員」，再一次煽動人們拿起槍枝，等到所有國會山莊成員在參加總統就職典禮時開槍射殺。

直至19日下午聯邦調查局與紐約市警員仍在亨特家中進一步收集證據。亨特已被法院停職停薪。

社群媒體 紐約市 皇后區

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