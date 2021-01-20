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BLM示威者與警爆衝突 29人被捕

記者張晨／紐約報導
在布碌崙下城協調的警員，同樣遭到示威者辱罵。(記者張晨／攝影)
在布碌崙下城協調的警員，同樣遭到示威者辱罵。(記者張晨／攝影)

在18日金恩紀念日(Martin Luther King Jr.)晚間，大批「黑人的命也是命」(BLM)示威者再次與紐約市警在曼哈頓下城市府公園附近發生衝突，造成數十人被捕，多名警員受傷；市警總局局長希爾(Dermot Shea)19日表示，示威者的暴力行為是民權運動的「對立面」，應該感到「羞恥」。

數百人當晚在布碌崙(布魯克林)巴克萊中心(Barclays Center)聚集，隨後穿越布魯克林大橋向曼哈頓下城的市府公園前進，一下橋就與駐守在那裡的大批警員相遇。

根據社群媒體的視頻，當時現場一片混亂，可以聽到有警員大聲命令示威者回到人行道上，隨即發生肢體衝突，一些警員將示威者推倒在地，並進行拘捕；而示威者也動手反擊，一名警員被一示威者持瓶子擊中頭部；警方表示，另有十名警員受傷。

希爾19日接受NY1採訪時表示，示威者的行為並沒有反映出金恩紀念日的意義，「而是在這一天上演了暴力、破壞財物、揚言殺死警察以及燒毀城市的暴行，這簡直就是羞恥。」

當晚共有29人被捕，希爾表示，煽動衝突的並非是警方，示威者們穿越大橋來到曼哈頓，他們隨身帶著噴塗顏料甚至致命武器，並阻礙橋上交通。

「我說的是一個非常狹隘的群體，他們試圖破壞紐約人的生活，目的是傷害執法者，並把自己的生命置於危險之中。」他說，警方以「同樣的方式」處理每起示威活動，但有很多人……沒有和平抗議的意圖。」

希爾說，「我們要讓這個擁有800萬人口的大城市被40、50或100個人扼殺多久？鬧事者要承擔該負的責任和代價！」

州檢察長詹樂霞(Letitia James)日前提起訴訟，稱在2020年夏天因弗洛伊德(George Floyd)案而掀起的抗議示威中，市警「訓練不足的警員」多次侵犯公民權利，且高層官員也未能及時阻止。希爾則表示，如果警員在維穩期間有任何「不當」行為，「都將予以處理」。

20日是總統就職典禮，市警曼哈頓南區勤務指揮中心對政府機構、法院以及市警總局林立的下城進行了更加嚴格的布控，特別是富利廣場(Forley Square)。

市警總局局長希爾稱暴民令民權運動「蒙羞」。(記者張晨／攝影)
市警總局局長希爾稱暴民令民權運動「蒙羞」。(記者張晨／攝影)

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