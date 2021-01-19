中華公所辦講座 協助商家申請第2輪PPP

紐約中華公所將於21日(周四)舉辦「第二輪PPP及EIDL商業補助金線上説明會」，協助民眾了解申貸過程及注意事項。(中華公所提供)

第二輪「薪資保護貸款 計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)及「經濟受損災難貸款」(Economic Injury Disaster Loan Program，簡稱EIDL)正開放申請，為了幫助小商家了解貸款流程並提交申請，紐約 中華公所將於21日(周四)舉辦「第二輪PPP及EIDL商業補助金線上説明會」，請來聯邦小企業署(SBA)經濟發展專員郭曼麗，向民眾講解申請規定及注意事項，歡迎有需要者參加。

中華公所主席于金山表示，有華人小商家因為語言限制及錯過申請日期，未在第一輪貸款申請期間提交申請，為此中華公所在第二輪申請時再舉辦說明會，希望能夠協助小商家順利申請貸款。

于金山提醒，未申請到首輪貸款的小商家應該抓緊時間準備第二輪申請的文件及材料；已經申請過第一輪貸款的小商家，也鼓勵再次申請，以度過疫情造成的經濟難關。

21日的線上說明會將以ZOOM視訊或致電方式舉辦，活動時間為中午12時開始，全程以國語進行，民眾可上ZOOM會議連結https://us02web.zoom.us/j/89881057119，或致電(646)876-9923，並輸入會議號碼898 8105 7119登入講座。

此次線上會議共同主辦方還包括市議員陳倩雯、美東聯成公所、紐約台山寧陽會館、紐約中華總商會、人力中心、華埠 共同發展機構、華埠土地信託會(Chinatown Community Land Trust)以及聯合民主黨等單位組織。