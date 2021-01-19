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兩橋社區豪宅訟案 27日舉辦線上抗議

記者顏嘉瑩／紐約報導

纏訟多年的曼哈頓下東城兩橋社區(Two Bridges)豪宅建案訴訟案仍在進行，保護華埠/下東城聯盟(Coalition to Protect Chinatown & the Lower East Side)18日在曼哈頓下東城舉辦記者會，表示將於27日舉行線上集會，繼續與市府抗爭，並呼籲民選官員應站在社區立場，共同抵抗社區貴族化。

保護華埠/下東城聯盟與數十位居民27日在下東城，大喊著「不要高樓、不會妥協」，宣示將與市府抗爭到底；保護華埠/下東城聯盟表示，在與市府纏訟多年的情況下，雖然市長白思豪(Bill de Blasio)任期將至，但社區仍要讓政府聽到社區的聲音及力量，聽聽人民的聲音，而非支持大地產商；他們也要求政府應通過華埠工作組的土改方案。

日前紐約市議長張晟(Corey Johnson)在市議會上，發布對紐約未來十年的規畫「共同計畫」(Planning Together)方案；根據新計畫，市議會將通過立法來授權市府十年規畫，通過各種預算，土改政策、政策調控等，將族裔和經濟正義作為重點，盼解決長期性問題。

對此，保護華埠/下東城聯盟致信張晟，支持十年的「共同計畫」方案，同時提出兩點要求，希望他能夠與社區站在一起，對抗市府及地產商，以及通過華埠土改方案。

2018年兩橋社區豪宅建案申請在城市規畫委員會(City Planning Committee)通過後，社區在紐約州高等法院提出訴訟，要求市府停止三個80層樓高的豪宅開發案；該案於去年8月在州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)的裁決下，要求此案必須走「統一土地利用審查程序」(ULURP)，進行公聽和社區審核程序，才可開建，在此之前建商無法動工。

不過建商繼續上訴，認為開發案符合一切規定；州高等法院上訴庭在去年9月推翻恩格隆法官的裁決，認為該項目申請不違反任何區畫要求，也不需要特殊許可，不受ULURP的約束，撤銷下級法院的裁決；根據上訴庭法官表示，儘管計畫的塔樓高度是周圍建築物的兩倍以上，但毫無爭議的是，這並不違反任何適用的土地規則(Zoning Resolution)。

線上集會將於27日(周三)下午1時舉辦，民眾可至bit.ly/rsvpnotowers註冊參加。

華埠 紐約市 曼哈頓

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