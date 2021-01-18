反對法拉盛公車專用道計畫 社區再抗議

法拉盛社區、商家和組織代表再次集會，抗議市府強推法拉盛公車專用道計畫。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛 市中心公車專用道計畫雖然飽受爭議，但市府已決定於19日(周二)早6時起實施；法拉盛社區、商家和組織代表17日再次集會，抗議市府強推該計畫，呼籲市府傾聽民意，暫停執行這一計畫。

法拉盛市中心公車專用道計畫是市府「重啟更好公車」(Better Buses Restart)項目的一部分，規定除一個街區內接送或進出車庫外，北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道(Kissena Blvd.)，禁止私家車通行；該計畫19日先試行一年，一周七天、每天24小時不間斷執行；前60天為寬限期，違規車主只會收到警告信，之後會開出罰單。

亞裔 維權大聯盟、紐約市 居民聯盟、皇后區居民與選民聯盟、上海同鄉會等組織的代表，17日再聚集法拉盛抗議公車專用道計畫。

亞裔維權大聯盟代表趙靖桉表示，「自我們得知法拉盛市中心公車專用道計畫以來，一直強烈反對，並通過公聽會、抗議、請願書等方式表達我們的意見和立場，但市長和市交通局拒絕傾聽我們的聲音；目前新冠疫情仍在繼續，我們應該想一切辦法幫助小商業復興，方便和吸引民眾來法拉盛消費，現在不是執行法拉盛公車道計畫的時候，我們呼籲市府停止此計畫。」

宣布參選法拉盛市議員的尹導則表示，這已經不是市府第一次不顧社區意見強推政策，幾年前，禁止北方大道上的私家車左轉進入緬街，之後又禁止私家車在37大道和40路之間的南向緬街通行，「我們絕不反對改善交通，但不應只考慮公車，而不顧私家車，特別是像法拉盛這樣有很多人駕車來消費的地區。」

參選皇后區森林小丘(Forest Hills)第29選區市議員的臧東慧則表示，法拉盛不僅是紐約市的華人中心，也有很多美東其他地區的民眾到此購物，市長和市交通局不顧民意，忽視社區的反對和抗議，執意要在19日推行法拉盛公車專用道，不僅會影響民眾來法拉盛的熱情，也會導致周邊街區更壅堵，「此外，我們對市府給出的只有不到25%的人開車來法拉盛的數據表示懷疑。」