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皇后夜市4月將回歸 重回法拉盛可樂娜公園

記者牟蘭／紐約報導
第六屆皇后夜市將於4月17日回歸法拉盛草原可樂娜公園；圖為第三屆皇后夜市。(本報檔案照)
第六屆皇后夜市將於4月17日回歸法拉盛草原可樂娜公園；圖為第三屆皇后夜市。(本報檔案照)

每年4月在皇后區法拉盛草原可樂娜公園內的紐約科學館(Hall of Science)舉辦的皇后夜市(Queens Night Market)，去年因疫情取消，夜市創辦人兼負責人王榮光(John Wang)日前表示，第六屆皇后夜市將於4月17日(周六)回歸法拉盛草原可樂娜公園，直至10月30日結束。

王榮光表示，雖然確診人數依然不斷飆升，但他認為只要疫苗照常分發，4月中就能重開皇后夜市，「我知道我們只是紐約市文化與經濟環節中的一小部分，但重開皇后夜市將給民眾被疫情肆虐的生活帶來寬慰，慶祝紐約市多元文化」。

今年夜市仍保持每項食品價格五元左右，只有部分六元的例外食品；對此，王榮光表示，夜市的主要目的就是服務社區，讓每個民眾以最好的性價比，購買最多品種的食物，「平價是皇后區夜市的主要目標之一，今年將保持這一傳統，希望商家薄利多銷從中盈利」。

王榮光說，去年他與皇后區公所等各方合作，共同打造「前線燃料」(FUEL THE FRONTLINES)計畫，以另一種形式集結夜市商家；該活動一方面籌款購買皇后區夜市食品供應商的餐食、彌補疫情給商家造成的經濟損失，另一方面將食物送給一線工作人員，感謝他們不顧安危救治病患、保護市民。

2015年開辦的皇后夜市，已舉辦四屆， 吸引來自90個國家的300個不同的小攤販參與；今年夜市的攤位已開放申請，目前已收到近100個申請。

紐約市 皇后區 疫情

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