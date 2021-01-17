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史泰登島夜班渡輪 恢復遙遙無期

記者顏潔恩╱紐約報導
史泰登島渡輪夜班線依舊維持每小時一趟班次。(本報檔案照)
史泰登島渡輪夜班線依舊維持每小時一趟班次。(本報檔案照)

史泰登島渡輪自去年新冠疫情爆發後，因通勤客和渡輪人手的遞減，市長白思豪(Bill de Blasio)勒令將班次改為每小時一航班；儘管普通時間的班次已恢復正常，但夜班通勤人數始終未恢復，市交通局(DOT)也遲遲不恢復從前的班次，讓史島區長奧多(James Oddo)感到不滿。

史泰登島渡輪在去年3月份疫情爆發後，改成每小時一趟航班；隨著經濟重啟，普通時間的班次已恢復正常，但在凌晨至早上6時仍只有每小時一趟班次。

白思豪後來公布的2021年財務預算中，包括削減史島渡輪夜班線服務，以節省550萬元費用，並有可能一直持續到今年7月1日。

對此史島市議員馬迪奧(Steven Matteo)曾致信當局史島局長(DOT Borough Commissioner)可庫拉(Tom Cocola)，希望能恢復到以往半小時一航班；但可庫拉上月回覆道，目前夜班通勤客只維持在疫情前的40%至60%，且現在使用的是體積較大的渡輪船，若要恢復到從前班次，就必須使用體積較小的渡船，屆時就不能為乘客提供足夠的社交距離空間，以此兩個主要原因拒絕其請求。

但市交通局一名發言人表示，當局將密切注意夜班線的乘客人數，達到一定程度時一定會恢復以往的班次。

然而該消息還是引起奧多的不滿，認為市府單方面的行動推翻固有的政策；市府發言人對此回應道，在緊急情況下，市長有絕對權利能頒布類似政策來削減服務，並表示他們一定會和奧多合作，確保史島人民的健康。

疫情 白思豪 史泰登島

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