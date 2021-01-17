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布碌崙社區招委員 華裔籲把握機會

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙社區委員會開放成員申請。（本報檔案照）
布碌崙社區委員會開放成員申請。（本報檔案照）

布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)日前發布聲明，正為該區18個社區委員會招募委員，呼籲關心社區議題的居民可在2月12日(周五)前遞交申請表格；擔任羊頭灣第15社區委員會多年的華裔陳麗娜表示，民眾可通過委員會提意見，為居住的地方爭取更好的資源，呼籲華人把握機會參與。

亞當斯指出，委員會的職務是處理與社區相關的議題，例如土地利用、酒吧牌照申請，以及提出任何居民感到有需要、或是擔憂的問題；通過成為委員須符合幾項條件，包括申請者必須居住或工作在其申請加入的區域內，年齡16歲以上的民眾就有資格填表申請。

「過去這一年對我們城市帶來極大挑戰，所幸社區委員會能在第一時間調適，繼續為民服務。」亞當斯表示，感謝百多名成員在非常時期下依舊熱心參與，為社區大小事務奔波；他說現在比以往更迫切需要有能力的民眾加入，幫助社區從新冠疫情中復原過來。

按照規定，布碌崙18個社區委員會各擁有50名成員，其中半數由區長指定外，另半數由當地市議員提名，經區長同意後加入；有興趣的民眾可瀏覽brooklyn-usa.org/community-board-membership-application/填表，截止日期是2月12日。

自2015年任第15社區委員會委員、同時是華人健康協會會長的陳麗娜說，委員會涉及的社區議題層面很廣，像是社區公園建造等的大小事都會經過社區委員會審核，大家聚在一塊互相交換意見，為社區發展而努力；她認為要為社區爭取更好資源，加入委員會是很好的做法，且能和外族裔居民溝通合作，促成彼此的交流。

布碌崙 華人 提名

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