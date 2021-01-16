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服務少數族裔 SOMOS盼獲更多疫苗

記者顏潔恩／紐約報導
總裁陳治年醫生希望聯邦政府能出手補給更多的疫苗。(記者顏潔恩/攝影)
總裁陳治年醫生希望聯邦政府能出手補給更多的疫苗。(記者顏潔恩/攝影)

和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)日前為符合條件的民眾接種新冠疫苗，三個接種站分別設在布朗士、曼哈頓和布碌崙(布魯克林)，希望能更方便為包括華裔在內的少數族裔服務；總裁陳治年醫生15日表示，目前已預訂第二批疫苗，但隨著市府當天宣告全市疫苗庫存即將耗盡，他懇請聯邦政府出面，為社區診所供應疫苗。

陳治年表示，部分民眾事先可能預約了一個以上的診所，因此其接種站每天確實會有5%至10%民眾缺席，但都會立即撥打給等候名單(waiting list)上的民眾，讓他們先到先得接種疫苗，絕不會浪費每一劑疫苗。

該聯盟目前在布朗士X410 Taft高中、布魯克林George Wingate高中以及曼哈頓Brandeis高中設有接種站；陳治年表示，已收到第一批疫苗3300劑，第二批經協商後將獲得6600劑，預計在近日將抵達診所。

因市、州府均告誡疫苗庫存告急，他呼籲聯邦政府給予家庭和社區診所更多的劑量，為公眾服務；就以布碌崙接種站來看，過去五天施打的數量分別是30劑、100劑、以及三天各170劑，陳治年說，接種站的人力充足，若疫苗供應充足，他有信心一天之內能為5000名民眾接種。

他表示，接種站的位置設在少數族裔社區，希望能為華裔、非洲裔和西語裔等有特殊需要的人服務，他們常在醫療資源中被忽略，而且占必要行業員工的大多數。

百康醫療集團醫生趙健生15日作為義工，前來布碌崙接種站服務，他表示現在感染的民眾實在太多，符合條件的人應立即接種；「打疫苗的好處遠大於不打所帶來的壞處」，他說目前出現過最嚴重的副作用是因過敏而暈倒，但從未在紐約市發生，至於局部感到有些疼痛、小發燒都是常見的症狀，民眾無需過度擔憂。

百康醫療集團醫生趙健生15日擔任義工，在布碌崙接種站為民眾施打疫苗。(記者顏潔恩...
百康醫療集團醫生趙健生15日擔任義工，在布碌崙接種站為民眾施打疫苗。(記者顏潔恩/攝影)

疫苗 布碌崙 布朗士

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