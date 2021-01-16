華埠再增2處新冠檢測站

中華公所等僑團宣布華埠開通兩個新冠病毒檢測站。（中華公所提供）

紐約中華公所日前與中央檢驗中心(Centers Lab)聯合宣布，華埠 地區將新增兩處新冠檢測 站，18日起免費為民眾提供檢測，在疫苗 注射的同時，繼續加快病毒檢測速度，防止疫情在華人社區傳播。

中華公所主席于金山表示，目前距離全民注射疫苗仍有很長一段時間，且注射疫苗者仍可能攜帶病毒傳染，因此邀請中央檢驗中心在華社新增檢測站，擴大檢測規模。

華埠兩個檢測站分別位於孔子大廈樓下包厘街5號(5 Bowery)，及中華公所側門伊莉沙白街11號(11 Elizabeth St.)，18日(周一)開始每周一至周四上午9時至下午5時、周五上午9時至下午2時提供服務。

此外法拉盛也將於25日(周一)開通兩個檢測站，分別在北方大道137-81號，和132-39 Blossom Ave。

到華埠兩個檢測站做新冠檢測，可登錄 https://goldentouchhomehealth.com/covid19或致電(212)226-2345預約，檢測免費，僅需攜帶個人有效證件及醫保卡即可，檢測過程快速，只要十分鐘， 檢測結果48小時内可得。