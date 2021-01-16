我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美2353萬確診 全球逾200萬病亡

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

華埠再增2處新冠檢測站

記者金春香／紐約報導
中華公所等僑團宣布華埠開通兩個新冠病毒檢測站。（中華公所提供）
中華公所等僑團宣布華埠開通兩個新冠病毒檢測站。（中華公所提供）

紐約中華公所日前與中央檢驗中心(Centers Lab)聯合宣布，華埠地區將新增兩處新冠檢測站，18日起免費為民眾提供檢測，在疫苗注射的同時，繼續加快病毒檢測速度，防止疫情在華人社區傳播。

中華公所主席于金山表示，目前距離全民注射疫苗仍有很長一段時間，且注射疫苗者仍可能攜帶病毒傳染，因此邀請中央檢驗中心在華社新增檢測站，擴大檢測規模。

華埠兩個檢測站分別位於孔子大廈樓下包厘街5號(5 Bowery)，及中華公所側門伊莉沙白街11號(11 Elizabeth St.)，18日(周一)開始每周一至周四上午9時至下午5時、周五上午9時至下午2時提供服務。

此外法拉盛也將於25日(周一)開通兩個檢測站，分別在北方大道137-81號，和132-39 Blossom Ave。

到華埠兩個檢測站做新冠檢測，可登錄 https://goldentouchhomehealth.com/covid19或致電(212)226-2345預約，檢測免費，僅需攜帶個人有效證件及醫保卡即可，檢測過程快速，只要十分鐘， 檢測結果48小時内可得。

檢測 華埠 疫苗

上一則

州會考取消 紐約市高中畢業率創新高

下一則

服務少數族裔 SOMOS盼獲更多疫苗

延伸閱讀

加快施打！金山開闢3大接種中心

加快施打！金山開闢3大接種中心
世界晚報／拜登疫苗計畫：上任100天內 1億人接種

世界晚報／拜登疫苗計畫：上任100天內 1億人接種
拜登疫苗計畫：上任100天內 1億人接種

拜登疫苗計畫：上任100天內 1億人接種
英運輸大臣：科學家相信疫苗對巴西變種病毒有效

英運輸大臣：科學家相信疫苗對巴西變種病毒有效
白思豪：紐約市下周疫苗將耗盡 預約將暫停

白思豪：紐約市下周疫苗將耗盡 預約將暫停
37位市長籲拜登直接配送疫苗至地方 加快接種作業

37位市長籲拜登直接配送疫苗至地方 加快接種作業

熱門新聞

法拉盛市中心深夜發生七級大火，200多名消防員到場。（記者曹健/攝影）

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

2021-01-09 14:52

1張圖／紐約州確診破120萬 新增1萬9942例

2021-01-15 20:22
紐約市長白思豪13日宣布紐約市正在終止與川普集團的商業合同，包括中央公園兩個溜冰場。(美聯社)

秋後算帳 川普多個紐約市開發合同被叫停

2021-01-13 11:41
法拉盛大火，消防員到場後架起雲梯，攀至高空灌救。(記者曹健╱攝影)

法拉盛7級火災燒6小時…華人商家欲哭無淚

2021-01-10 02:30
曼哈頓Vessel新年再曝自殺案，輕生男子情況危及。(記者張晨/攝影)

紐約曼哈頓Vessel新年再爆自殺案 21歲男子搶救無效死亡

2021-01-11 16:35
華人集中的布魯克林日落公園感染率居高。(記者顏潔恩/攝影)

紐約客談／華人非法聚會 病毒傳播溫床

2021-01-13 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」

帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡
國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎

國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎