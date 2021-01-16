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來自香港 14.4萬個N95仿冒口罩紐約被截

記者牟蘭／紐約報導
紐約海關及邊境保護局在紐約甘迺迪國際機場查獲超過14萬個仿冒3M的N95口罩，均來自香港，市值價值預估約15萬8400元。(CBP提供)
紐約海關及邊境保護局在紐約甘迺迪國際機場查獲超過14萬個仿冒3M的N95口罩，均來自香港，市值價值預估約15萬8400元。(CBP提供)

紐約海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，簡稱CBP)15日宣布，日前在紐約甘迺迪國際機場(JFK)查獲14萬4000個仿冒3M的N95口罩，均來自香港，市值預估約15萬8400元。

根據海關及邊境保護局消息，當局於去年12月2日與8日分別在甘迺迪國際機場攔截兩批可疑貨櫃，開箱調查時，發現這兩批來自香港的貨櫃，裝有14萬4000個3M的N95口罩；經CBP技術專家的鑑定，證實這些貨品均為仿冒，市值達15萬8400元。

CBP官網稱，疫情期間，若這些仿冒的N95口罩流入醫院、診所與養老院，因不符合聯邦食品暨藥物管理局(FDA)規定，將對醫生、患者與長者的健康帶來極大的威脅；當局以違反智慧財產權法(Intellectual Property Rights)，查繳了這批仿冒N95口罩。

海關及邊境保護局紐約地區行動執行主任米勒(Troy Miller)表示，CBP的工作人員每日嚴格打擊仿冒產品，保護消費者安全和權益，尤其在疫情期間，更是需將這些給民眾以及醫護人員的健康帶來威脅仿冒防疫物資擋在境外，「我們不能允許任何威脅到民眾與醫護英雄的健康仿冒產品流入美國。」

自去年疫情爆發，海關及邊境保護局沒收了超過1400萬個仿冒口罩，近18萬個聯邦食品暨藥物管理局禁止的新冠病毒檢測盒，以及上萬盒未經批准的藥劑。

此外，根據CBP 2019財年統計，執法人員在2萬7599起案件中，共沒收了市值15億元因違反智慧財產權法的貨品，較去年同期，總價值增加1億元；資料顯示，手表與首飾是當局沒收最多的仿冒品，共有4242起，市值達6.87億元，仿冒服飾與佩飾緊隨其後，市價約2.26億元。

若民眾發現任何可疑的違法運輸貿易可致電熱線(800)232-5378；也可登錄網站https://www.iprcenter.gov/referral/，或致電(866)477-2060，消息來源絕對保密。

紐約海關及邊境保護局在紐約甘迺迪國際機場查獲超過10萬個仿冒3M的N95口罩。(...
紐約海關及邊境保護局在紐約甘迺迪國際機場查獲超過10萬個仿冒3M的N95口罩。(CBP提供)
紐約海關及邊境保護局在紐約甘迺迪國際機場查獲超過10萬個仿冒3M的N95口罩。(...
紐約海關及邊境保護局在紐約甘迺迪國際機場查獲超過10萬個仿冒3M的N95口罩。(CBP提供)
紐約海關及邊境保護局在紐約甘迺迪國際機場查獲超過14萬個仿冒3M的N95口罩，均...
紐約海關及邊境保護局在紐約甘迺迪國際機場查獲超過14萬個仿冒3M的N95口罩，均來自香港，市值價值預估約15萬8400元。(CBP提供)

CBP 邊境 紐約

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