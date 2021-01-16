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英語不佳買車被騙 10苦主幸獲賠償金

記者牟蘭／紐約報導
十名買車被騙受害者前往法拉盛領取賠償支票。(記者牟蘭／攝影)
十名買車被騙受害者前往法拉盛領取賠償支票。(記者牟蘭／攝影)

皇后區貝賽的一家車行利用華裔顧客英語不佳，在售車時進行欺詐，州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室介入後，車行去年11月同意支付逾18萬元賠償金給21名受騙顧客，其中十名受害者15日在法拉盛領取賠償支票；一名受害人稱，疫情期間，他失去收入來源，所幸能拿到賠償金，呼籲其他受害者勇敢發聲，維護自身權益。

受害人楊斌表示，他於2017年4月在貝賽的Star Toyota二手車行，選購一輛二手休旅車，與華人銷售員談好2萬4000元成交價格，同意先繳8000元，再貸款1萬6000元，利率為20%。

他說，銷售員原本答應他每月貸款670元，分72個月付清，但半年後他想一次性付清餘款時，才發現自己貸款3萬2255元，比原先談好多出1萬6255元，若六年後付清，連利息要付5萬5000元，「比買新車還貴」。

楊斌說，買車時他剛來美國不久，信用分數不夠，才輕信「無信用也能買到二手車」虛假廣告。發現被車行私下超額貸款時，他幾次前往車行討說法，對方都態度蠻橫，一度讓他認為自己辛苦工作攢下的血汗錢要付之東流。

他說，疫情期間自己失去收入，所幸能拿到賠償金，呼籲其他受害者勇敢發聲，維護自身權益。

一直幫助受騙華裔汽車買家伸張正義的社區人士朱立創，15日與州檢察長辦公室的工作人員，向其中十名受害人分發支票，其餘賠償將以郵寄方式送出；朱立創表示，這場維權活動持續近四年，從原本只有四名受害者發展到21人，州檢察長辦公室宣布和解賠償金後，又有20名左右華裔受害人聯繫當局維權。

朱立創說，這些受害人全是華裔新移民，因英文不佳，聽從華裔經紀的指示，簽署大量空白文件，買家少則損失3000元，多則超付2萬多元，他希望這筆高達18萬元的賠償金，能震懾其他車行不能用類似手法行騙，並呼籲其他受害人可繼續聯繫州檢察長辦公室，請電(800)771-7755，或登錄https://ag.ny.gov/star-toyota-of-bayside-settlement填寫損失。

十名買車被騙受害者前往法拉盛領取賠償支票。(記者牟蘭／攝影)
十名買車被騙受害者前往法拉盛領取賠償支票。(記者牟蘭／攝影)

華裔 貸款 支票

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