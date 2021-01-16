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日落公園將設7單車站 籲民眾線上提意見

記者顏潔恩／紐約報導
市交通局公布在布碌崙社區擴展共享單車的計畫，將在華人眾多的日落公園、温莎露台等社區設立停靠站。(取自市交通局官網)
市交通局公布在布碌崙社區擴展共享單車的計畫，將在華人眾多的日落公園、温莎露台等社區設立停靠站。(取自市交通局官網)

市交通局(DOT)日前在布碌崙(布魯克林)社區擴展共享單車Citi Bike計畫有進一步發展，目前已列出在日落公園和周邊社區範圍的七處單車停靠站；第十社區委員會日前公布此消息，也呼籲民眾參與本月26日(周二)在線舉辦的會議，針對該計畫提意見。

在交通局公布的計畫圖中，單車停靠站將設立在日落公園、温莎露台和部分貝瑞吉、肯辛頓( Kensington)、迪馬斯公園(Ditmas Park)社區，令當地民眾往後更方便騎車出行；但有社區民眾擔心眾多共享單車的入駐，會出現安全隱患，引發交通事故。

在最新的計畫中，日落公園和鄰近社區的七個單車停靠站位置已有了確定方案，分別位於華社的7大道交62街、Eric Place交67街、5大道交67街、4大道交67街、3大道交Wakeman Place、Wakeman Place交Ridge Blvd、以及2大道交65街。

第十社區委員會表示，交通小組將會在26日晚7時30分舉行Zoom會議，歡迎民眾積極參與，針對駐點發表意見；民眾可先電郵至[email protected]進行註冊。

日落公園 布碌崙 布魯克林

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