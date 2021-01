網傳為18歲以上民眾打疫苗 上百人湧現布魯克林接種點被趕回

網路上謠傳Brooklyn Army Terminal接種點為無需預約的民眾施打疫苗,吸引上百人現身。(取自推特)

紐約市 14日晚主流社交媒體上瘋傳,布碌崙(布魯克林 )日落公園的Brooklyn Army Terminal疫苗 接種點將給出400多劑疫苗,無須按照優先等級和預約,就能直接為18歲以上民眾施打;消息一出廣大群眾往該據點衝去,但後來經市府發言人澄清,此為錯誤信息,並非由市府機構所發出,並派出警員讓未預約的民眾回家。

14日傍晚4時左右,推特、臉書和WhatsApp等社交平台都出現一則信息,表示Brooklyn Army Terminal疫苗接種點現有410劑疫苗,將在稍後的晚上7時過期,因此破例為18歲以上的民眾施打;隨著消息散播出去後,現場可見上百人在人行道上排隊,附近一帶的交通被擠得水泄不通。

市府發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)在傍晚5時30分於推特上澄清,「這是個錯誤信息,且這條信息不是從NYCgov所發出」,他也表示已派人到有關接種點,請求未預約的民眾直接回家。

然而現身的民眾後來表示,現場確實曾允許未預約的民眾,直接走進排隊等著接種疫苗;對此奈德哈特回應道,「偶爾有人會沒有如約現身,導致接種點有多出的劑量,若有類似情況接種點就會讓人們排隊」。

目前不確定是否有任何人在未預約的情況下就接種疫苗,一名匿名人士稱,因聯邦疾病防治中心(The Centers for Disease Control and Prevention)、聯邦食品藥物管理局(Food and Drug Administration,FDA)、以及州府在對待額外的疫苗上沒有統一的做法,類似當晚的混亂局面經常發生。

一名「紐約郵報」記者本周在一所布魯克林診所接受新冠檢測時,也連帶接種了疫苗,只因預約的民眾未現身施打,而診所當時已接近關門時間;州衛生廳一名專員隨後回應表示,診所應保留一份日常的「合格候補人士名單」,以便在短時間內能通知他們立即預約和施打疫苗,而非這樣直接隨意給人接種。