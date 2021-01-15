網傳為18歲以上民眾打疫苗 上百人湧現布魯克林接種點被趕回

網路上謠傳Brooklyn Army Terminal接種點為無需預約的民眾施打疫苗，吸引上百人現身。(取自推特)

紐約市 14日晚主流社交媒體上瘋傳，布碌崙(布魯克林 )日落公園的Brooklyn Army Terminal疫苗 接種點將給出400多劑疫苗，無須按照優先等級和預約，就能直接為18歲以上民眾施打；消息一出廣大群眾往該據點衝去，但後來經市府發言人澄清，此為錯誤信息，並非由市府機構所發出，並派出警員讓未預約的民眾回家。

14日傍晚4時左右，推特、臉書和WhatsApp等社交平台都出現一則信息，表示Brooklyn Army Terminal疫苗接種點現有410劑疫苗，將在稍後的晚上7時過期，因此破例為18歲以上的民眾施打；隨著消息散播出去後，現場可見上百人在人行道上排隊，附近一帶的交通被擠得水泄不通。

市府發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)在傍晚5時30分於推特上澄清，「這是個錯誤信息，且這條信息不是從NYCgov所發出」，他也表示已派人到有關接種點，請求未預約的民眾直接回家。

然而現身的民眾後來表示，現場確實曾允許未預約的民眾，直接走進排隊等著接種疫苗；對此奈德哈特回應道，「偶爾有人會沒有如約現身，導致接種點有多出的劑量，若有類似情況接種點就會讓人們排隊」。

目前不確定是否有任何人在未預約的情況下就接種疫苗，一名匿名人士稱，因聯邦疾病防治中心(The Centers for Disease Control and Prevention)、聯邦食品藥物管理局(Food and Drug Administration，FDA)、以及州府在對待額外的疫苗上沒有統一的做法，類似當晚的混亂局面經常發生。

一名「紐約郵報」記者本周在一所布魯克林診所接受新冠檢測時，也連帶接種了疫苗，只因預約的民眾未現身施打，而診所當時已接近關門時間；州衛生廳一名專員隨後回應表示，診所應保留一份日常的「合格候補人士名單」，以便在短時間內能通知他們立即預約和施打疫苗，而非這樣直接隨意給人接種。