32歲華男癌末 同鄉捐4萬元送暖

罹癌的王廷桂14日病情惡化，再度被送往醫院急救。(余女士提供)

32歲的王廷桂從福州偷渡 來美僅兩年，去年被診斷罹患末期大腸癌，日前終於等到母親來美照顧，但14日病情再度惡化，送醫急救；為幫他度過難關，美國 福清同鄉會的90多名鄉親在兩周內募捐近4萬元，期盼他創造奇蹟，早日恢復健康。

王廷桂去年12月因病情惡化及積欠50萬元人民幣(約7.7萬美元)的偷渡費，曾向社區求助；美國福清同鄉會會長王傳厚14日表示，王廷桂身世淒慘，兩年前從中國福清偷渡來美後，被關進移民監獄八個多月，申請政庇獲釋後，又遇到新冠疫情爆發，失去工作，也無力償還偷渡費，去年9月雪上加霜，診斷出罹患大腸癌，已是末期。

王傳厚介紹，王廷桂接受了兩次化療後，病情並未好轉，因其身體狀況已無法再手術，醫生告知，他最多再活幾個月；王傳厚說，聽聞王廷桂的境遇後，他與榮譽會長王書強以及90名來自紐約 與加州洛杉磯的同鄉，在兩周內共籌集了3萬9000元善款，希望幫他度過人生的至暗時刻，希望能有奇蹟降臨。

王廷桂的母親余女士日前在社區組織的幫助下，經台灣前來美國，照顧病重的兒子；余女士說，美國疫情嚴重，且她也有基礎病，但兒媳申請來美的簽證被拒，兒子又孤身一人在美國，她只能籌錢前來紐約照顧愛子。

余女士說，她的到來讓病重的兒子看到希望，13日出院與她團聚，但僅一天的時間，兒子病情就又惡化，再度被送往布碌崙瑪摩利醫院急救；眼看著兒子被送上救護車，她揪心難過。

余女士感慨呼籲，在外打拚的華人要定期體檢，及時就醫，勿將小病拖成大病。