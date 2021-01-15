楊安澤的全民基本收入 恐是無本之木

楊安澤 帶著他的「全民基本收入」來選紐約市長了，不過這次他帶來的是縮水版，並非給所有市民發放現金，而是給50萬低收入 市民每年最多發5000元。這筆錢從哪來？

許多人擔憂楊安澤會通過對中產階級增稅，但楊安澤在競選集會上說，要從目前預算中已有的扶助低收入者的數十億元資金中撥出一部分，加上提高市府運作效率，節省開支；總之，語焉不詳。

熟悉市府和市議會運作的人了解，每一年的預算談判中，各區市議員會為了市府削減與其選區相關項目的資金爭得六親不認，而「扶助低收入」相關支出就是由一個個小項目的資金組成的；身為紐約政壇局外人的楊安澤，是否有能力擺平市議會？很難。

從宏觀層面說，楊安澤的全民基本收入也是無本之木。諾獎得主羅默曾說，楊安澤的發錢政策只是調整分配制度，根源是產出不足。

更深層次的原因是，近30年全球化進程中，美國 產出的財富過於集中在跨國資本，中下層收益甚少，這不僅催生出川普，也是楊安澤提出自由紅利的初衷；照這個道理，楊安澤應該對跨國企業徵重稅，來資助他的全民基本收入。在美國這樣資本當道的社會裡，這也是不可能的。

於是，和大多數民主黨人一樣，楊安澤只能指望著拜登上台後開動印鈔機，他在競選集會上明確表達了這一點。只是，聯準會疫情以來的大肆放水，讓美元迅速貶值、信譽受損；如果有一天美元失去霸權，全世界不再為美國買單，美國沒法再用印鈔救火，楊安澤自由紅利的夢想，又如何實現呢？