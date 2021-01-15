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救經濟 葛謨擬砸3060億元給基建

記者金春香／紐約報導
葛謨宣布投入3060億元給基礎設施項目。（州長辦公室提供）
葛謨宣布投入3060億元給基礎設施項目。（州長辦公室提供）

州長葛謨(Andrew Cuomo)14日在最後一天州情咨文演講中宣布，州府將投入3060億元給基礎設施項目，包括翻新賓州車站和紐新港局巴士站，希望這些項目能在疫情結束後的經濟發展中提供更多就業機會。

葛謨表示，建設新項目，提高公共生活質量，才能鼓舞民眾士氣，並強調公共部門能為紐約地區的經濟發展建立基石；他稱這些基建翻新和擴展項目，將是美國各州歷史上所進行的最大工程。

葛謨指出，基建項目的重點，將是投入510億元的曼哈頓中城西區發展項目，預計將創造19萬6000個工作崗位，帶來更多戶外空間、可負擔住房和公共交通，其中包括重建紐新港局巴士站，將其打造成現代化的交通樞紐；此外，賓州車站的莫尼漢車站大廳(Moynihan Train Hall)已擴建完成，州府將繼續翻新和擴展車站內的其他空間。

在整修賓州車站和紐新航港局的同時，州府計畫在曼哈頓中城西區圍繞這兩個交通樞紐建造更多可負擔住房和商業空間。

葛謨表示，還計畫改造76碼頭的水岸公園空間，擴大哈德遜河公園，此外將賈維茨中心擴建50%，並延長高線公園(The High Line)，將它與賓州車站莫尼漢大廳連通。

在機場方面，葛謨宣布會繼續推進拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)輕軌項目，改造甘迺迪國際機場(JFK)。

對於紐約市民所關心的公共交通工具，葛謨宣布會繼續延長曼哈頓第二大道地鐵線路，將其從96街向北延伸至125街，還將在長島鐵路(LIRR)上修建第三條軌道。

在紐約上州，葛謨表示將在州府奧伯尼(Albony)沿哈德遜河修建一條高架公路，開放橙郡(Orange County)的樂高主題公園等。

州府將繼續翻新和擴展賓州車站內的其他空間。（記者金春香／攝影）
州府將繼續翻新和擴展賓州車站內的其他空間。（記者金春香／攝影）

葛謨 賓州 紐約市

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