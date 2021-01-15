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紐約市稅收估大減105億 白思豪盼聯邦救濟

記者和釗宇／紐約報導
市長白思豪14日發表總額為922億8000萬元的2022財年初步預算。（市長辦公室提供）
市長白思豪14日發表總額為922億8000萬元的2022財年初步預算。（市長辦公室提供）

紐約市白思豪(Bill de Blasio)14日發表總額為922億8000萬元的2022財年初步預算，受疫情影響，新財年地稅收入將減少25億元；他表示，拜登團隊已表示將全額報銷新冠防疫支出，預計紐約市能拿到10億元的救濟款，再加上寄望於拜登上台後出台新一輪刺激，新財年預算仍有望達到平衡。

白思豪表示，新冠疫情之前，紐約市經濟持續增長，稅收增長的同時失業率也不斷創新低；然而疫情來襲後，市府防疫支出高達59億元；全市失業率一度高達20%，目前仍超過12%，2022財年的稅收預計將比2020財年銳減105億元；其中，地稅預計減少25億元，創下1996年以來新高；但由於疫情讓一部分富者更富，所得稅的增長或可彌補地稅的劇減。

由於地稅的減少，市府本財年的預算缺口也從去年11月預計的37億5000萬元增至52億5000萬元；白思豪表示，要平衡新財年預算，聯邦政府的救濟是關鍵，拜登團隊已經宣布將把地方政府的新冠防疫報銷升至100%，預計將給紐約市提供約10億元一次性補助；他表示，隨著民主黨掌握參眾兩院，新一輪刺激計畫將納入地方政府救濟，可以幫紐約市平衡預算。

不過，州府此前表示將削減80億元的地方撥款，預計紐約市將損失40億元州預算；白思豪呼籲州府對富人增稅，減少支出削減對工薪階層的影響，還敦促州府盡快釋出聯邦政府下發的教育補助，紐約市預計將獲得約20億元。

白思豪也預估，新財年市府將節省22億元，其中包括13億元的項目支出削減；同時，市府自去年1月以來，已經削減7000個市府雇員職位，未來仍將進一步凍招；按此計算，2022財年預計市府雇員人數將再減少5000人，節省3億4900萬元支出。

新財年的新增支出主要集中在防疫相關方面，包括市追蹤和檢測小組預算2億元，公校混合教學的「學習之橋」(Learning Bridges)項目6200萬元，免費食物項目5200萬元等。

紐約市 預算 白思豪

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