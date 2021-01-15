屢見暴力執法 詹樂霞起訴紐約市警

紐約警方在去年系列示威抗議活動中拘捕示威男子。（歐新社）

州檢察長詹樂霞(Letitia James)14日針對紐約市 警此前數月期間，在「黑人命也是命」(BLM)示威抗議中過度使用武力行為提起訴訟，要求市警結束在和平抗議期間過度使用武力及對民眾進行不必要逮捕的執法模式，也要求市警進行系統改革，並呼籲聯邦對紐約市警執法改革進行監督。

去年6月，詹樂霞辦公室舉行三場公聽會，聽取數百名曾參加示威者、社區組織、民選官員和市警總局長的證詞，並對上千份投訴和證據進行調查。

詹樂霞在紐約南區聯邦法院提交的起訴書，列舉了數十位警員自去年5月以來，不斷過度使用武力及其他不當行為，包括不合理地對和平示威者使用警棍、胡椒噴霧劑，將車輛和自行車推向抗議者，或包圍、阻擋示威者，以防止他們離開，給示威者造成身體傷害。

根據詹樂霞辦公室的調查報告，過去幾個月內的遊行 示威中，警方至少用鈍器擊打示威者50次，在至少30起事件中，不適當地向示威者噴灑胡椒噴霧，並至少用自行車等工具推讓示威者75次。

譬如，Luke Hanna在去年6月3日參加布碌崙 (布魯克林)一場抗議活動中，警方在驅散的同時，無端用警棍擊中其後腦勺，導致其傷口需要縫針。

示威者Andrew Smith在5月30日參加布碌崙的一場抗議活動中時，也無緣由被警員拉下臉上的口罩、被噴胡椒粉，導致其之後一周內難以配戴隱形眼鏡，並很長一段時間擔驚受怕因此感染新冠。

此外，詹樂霞還指出，警員還在示威中非法逮捕媒體、法律界人士、醫務人員和民選官員；起訴書指出，市警、市府、市長白思豪(Bill de Blasio)、市警總局長希爾(Dermont Shea)和總警司莫乃漢(Terence Monahan)未能通過適當的培訓、監督和懲戒，來保證市警成員結束長期的不當執法行為，執法者的行為侵犯了紐約市民和平示威的權利，違反憲法第一、第四和第14修正案。

詹樂霞表示，過去幾個月內，市警一再公然侵犯紐約人的權利，造成民眾嚴重身心傷害，導致人們對執法者的極大不信任；其辦公室提出的訴訟是告訴大家，沒有人能凌駕於法律之上。

她要求市警立即進行執法改革，在未來抗議示威活動中監督警員行為，並要求法院宣布市警在此前抗議期間的不當做法是非法的。