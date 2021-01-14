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32歲福州華男罹癌 福清同鄉會捐贈近4萬元顯愛心

記者牟蘭／紐約報導
王廷桂14日病情惡化，再度送往醫院急救。(余女士提供)
王廷桂14日病情惡化，再度送往醫院急救。(余女士提供)

32歲男子王廷桂從福州偷渡來美僅兩年，去年被診斷罹患大腸癌晚期，他日前終於等到母親來美探望，但14日病情再度惡化，送醫急救；為了幫他度過難關，美國福清同鄉會的90多名鄉親，在兩周內募捐近4萬元，期盼他創造奇蹟，早日恢復健康。

王廷桂去年12月因病情惡化及欠下50萬元人民幣(約7.7萬美元)的偷渡費，曾向媒體與多個社區組織求助，其中包括美國福清同鄉會；美國福清同鄉會會長王傳厚14日表示，王廷桂身世淒慘，兩年前從中國福清市偷渡來美後，被關進移民監獄長達八個多月，申請政庇成功不久獲釋後，又遇到疫情爆發，失去工作機會，無力償還偷渡費，並在去年9月診斷出罹患大腸癌晚期。

王傳厚說，王廷桂接受了兩次化療後，病情並未好轉，因其身體狀況已無法再手術，醫生告知，他最多再活幾個月；他表示，聽聞了王廷桂的境遇後，他與榮譽會長王書強以及90名來自紐約與加州洛杉磯同鄉，在兩周內共捐贈了3萬9000元善款，希望幫他度過人生的至暗時刻，祝願他創造奇蹟，恢復健康。

王廷桂的母親余女士日前在社區組織的幫助下，從台灣前往美國，照顧病重的兒子；余女士說，雖然美國疫情嚴重且自己也有基礎病，但兒媳申請來美的簽證被拒，兒子又孤身一人在美國，她只能籌錢前往紐約照顧兒子。

余女士說，她的到來讓病重的兒子看到希望，13日出院與她團聚，但僅一天的時間，兒子病情惡化，再度被送往布碌崙瑪摩利醫院急救；眼看著兒子被送往救護車急救的她，呼籲在外打拚的華裔民眾，按時體檢身體，及時就診，勿將小病拖成大病。

美國 偷渡 紐約

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