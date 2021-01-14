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少數族裔申請PPP 應提供多語種服務

記者金春香／紐約報導
朱太(講話者)稱申請手續複雜，她最後找到新州一家小銀行才成功申請到2萬4000元。（記者金春香／攝影）
朱太(講話者)稱申請手續複雜，她最後找到新州一家小銀行才成功申請到2萬4000元。（記者金春香／攝影）

聯邦開通第二輪「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)，市主計長斯靜格(Scott Stringer)13日在曼哈頓華埠指出，去年紐約市符合PPP申請資格的企業中，僅有12%獲得貸款，與其他州相比相差甚遠，尤其是少數族裔和女性企業難以獲得應得貸款，他要求市府在第二輪PPP申請過程中使用多語種服務讓更多少數族裔社區企業獲得幫助。

斯靜格辦公室報告指出，在第一輪PPP發放過程中，紐約市符合PPP申請資格的118個萬多家有雇員和個體戶(無雇員)的企業，僅有14萬5936家企業獲得貸款，比率為12%，低於全國50個州的平均水平；而南達科他、北達科他、內布拉斯加和愛阿華等人口稀少、經濟受新冠疫情影響相對較小的州，獲PPP貸款的企業比率卻都超過20%，其中北達科他州和南達科他州的比率更是紐約市的兩倍，達到24%。

斯靜格表示，紐約對聯邦政府的貢獻幾乎比任何其他州都大，但在紐約企業和商家最需要的時候，聯邦卻沒給予應有的幫助。

●斯靜格指出，該報告還顯示，紐約市五大區和不同行業在獲得PPP貸款上存在明顯差異，布朗士企業獲得貸款的比率低於曼哈頓和布碌崙(布魯克林)，布朗士的非營利組織獲得的支持也最少。

斯靜格指出，本周一第二輪PPP申請已經開放，這一輪共提供2840億元資金，少數族裔小商家尤其應該盡快申請，與此同時，市府應該提供力所能及的幫助，如成立多語種社區服務團隊，與社區內非營利組織及商改區組織合作，去敲每一戶商家的門，提供他們所需要的資源和服務。

華埠上海老正興老闆朱太表示，去年5、6月時期她為餐館申請PPP，手續非常複雜，起初試了好多家銀行都無法成功申請，直到找到位於新州的一家小銀行，才終於成功，申請到2萬4000元，但由於餐廳經營入不敷出，每月房租、電費和暖氣就要2萬5000元，這點貸款根本是杯水車薪。

●朱太說，好在房東人好，「他告訴我們房租能付多少就付多少」，但如今十個月過去，他們也已經欠下巨額房租，朱太希望政府能夠減免房東地稅，為小商家免租金，「否則真不知道還能撐多久。」

紐約中華公所主席于金山表示，公所將竭力與相關部門合作，保證雙語專門人員為華社小企業提供必要申請服務。

●根據斯靜格辦公室數據，截止2020年12月30日，曼哈頓小商家受益比同年第一周相比下降67%，皇后區、布朗士、布魯克林和史泰登島分別下降43%、38%、37%和28%。

市長白思豪13日也宣布與市小商業服務局(SBS)成立「Fair Share NYC」項目，為申請PPP的企業提供相關指南和人工服務，詳情可登錄nyc.gov/ppp或致電888-SBS-4NYC。

斯靜格(講話者)要求市府在第二輪PPP申請過程中使用多語種服務，讓更多少數族裔社...
斯靜格(講話者)要求市府在第二輪PPP申請過程中使用多語種服務，讓更多少數族裔社區企業獲得幫助。（記者金春香／攝影）
華埠上海老正興餐館申請到2萬4000元PPP貸款，但由於餐廳經營入不敷出，這點貸...
華埠上海老正興餐館申請到2萬4000元PPP貸款，但由於餐廳經營入不敷出，這點貸款根本是杯水車薪。（記者金春香／攝影）

紐約市 貸款 布朗士

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