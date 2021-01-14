史島疫情趨穩 華人頻傳家庭傳播

史島的通勤族到碼頭乘坐渡輪前往曼哈頓。(Getty Images)

史泰登島疫情 目前明顯好轉，新冠檢測陽性率未超過全市平均水平，然而島上華人 卻仍然擔憂；一名在島上開中餐館的業者透露，雖然疫情整體來看並不嚴重，但近來華社淪陷，出現不少華人家庭集體感染。

州府最新數據顯示，史泰登島在過去一周的新冠平均檢測陽性率在6.6%，排在布朗士和皇后區之後，列全市第三；回顧去年11月、12月間，史島疫情突然失控，南岸(South Shore)和部分東岸(East Shore)地區列入防疫 橙區，其他社區也被列為黃色區域。

但從本月起，史島疫情明顯好轉，州長葛謨12日也表示，「看到史泰登島不再有最高的(新冠確診)數字，這是好消息，我希望是因為當地居民做足了防疫措施」。

可惜這個好消息對於居住在島上的華人來說並不能掉以輕心，在島上開餐館的劉志剛反而覺得，最近更多華人傳出確診新冠，而且都是全家好幾個人一起感染；在島上或是布碌崙(布魯克林)8大道都有類似情況，還好大部分都屬於輕微症狀，通常隔離兩周後就痊癒了。

「現在很難防，真的不知道誰有病毒，甚至連自己的親人是否有病毒也不知道」，劉志剛表示，即使病毒的威力已沒有起初人們覺得的那麼可怕，但是隔離期間要面對的精神和經濟壓力，還要互相照顧一家人，並非易事。

史島居民黃傑明也說，他認為史島華人經常來往8大道，頻繁到當地華社辦事或購物，因此只要一個社區疫情淪陷，病毒傳播到另一個華社只不過是時間問題；「現在大家都不太害怕病毒，防疫鬆懈了」，他呼籲民眾在這期間要做好自己的本分，避免聚會，防疫不能掉以輕心。