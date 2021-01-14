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恐成「自殺聖地」 曼哈頓Vessel暫關閉

記者張晨／紐約報導
Vessel的獨特設計，成為一些輕生者選擇自殺的「新聖地」。(記者張晨／攝影)
Vessel的獨特設計，成為一些輕生者選擇自殺的「新聖地」。(記者張晨／攝影)

曼哈頓哈德遜河廣場地標Vessel開放不久，至今發生三起自殺案，最近的兩起則在不到一月的時間內接連上演，業者恐此地變成紐約新的「自殺聖地」，宣布暫時關閉遊客進入；有案件華裔目擊者表示，親眼目睹輕生者助跑並一躍而下，「這一幕成為我新年的夢魘。」

哈德遜河廣場開發商「Related Companies」發言人表示，Vessel目前已經「暫時關閉」，公司正在諮詢防自殺專家，討論如何防止更多此類輕生案發生；目前尚不清楚這座150呎高的室外旋轉樓梯型新地標，何時可重新向公眾開放。

當地社區委員會12日接受「紐約時報」採訪時表示，在11日的自殺案發生後不久，開發商代表便致電稱將在警方調查結束後，繼續關閉Vessel，「直到進一步通知」。

委員會主席洛克恩(Lowell Kern)指出，已經與開發商達成協議，在重新向遊客開放前，他們會向委員會提交如何採取預防自殺措施的詳細計畫。

警方確認，11日早自殺的21歲男子是來自德州聖安東尼奧的Franklin Washington，而就在幾周前的12月21日，24歲的布碌崙(布魯克林)猶太裔女子高麗(Yocheved Gourarie)以同種方式自殺身亡。

一名親眼目睹高麗自殺的華裔遊客表示，當日她看到高麗「興沖沖的爬上樓梯，然後一躍而下」，「我嚇傻了，這一幕成了我的新年夢魘和心理陰影。」她表示，自己很長時間都不會再想造訪此地了。

哈德遜廣場是美國歷史上規模最大的私人開發綜合用途項目，耗資250億元，而Vessel則由英國設計師赫斯維克(Thomas Heatherwick)與其工作室聯合設計，本意是展現一個互動式的藝術作品，由154段樓梯、2500個台階相互連接著80個觀景平台，遊客們可從上體驗紐約和哈德遜河的廣闊景色。

此前就有人擔心，Vessel的開放式設計可能帶來安全隱患，「建築師報」(The Architect's Newspaper)的前副主編瓦克斯(Audrey Wachs)在2016年的一篇評論中寫道，「當一個人爬上Vessel，欄杆只夠齊腰高，由底貫穿至頂部，且如果建得足夠高，就有人會產生往下跳的想法。」

克恩表示，社區委員會仍堅持認為，阻止企圖自殺者最好的方法是增加屏障的高度，「這是唯一可行的辦法。」

紐約時報 華裔 美國

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