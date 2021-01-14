打人臉搶10元 法拉盛警公布2惡男照片

該男子涉嫌在法拉盛搶劫。(警方提供)

兩名男子涉嫌於日前在皇后區法拉盛 打傷一名男子後，搶走十元錢；警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾提供線索。

警方表示，12月23日晚11時35分左右，在法拉盛市中心羅斯福大道夾大學點 大道(College Point Blvd.)交口，兩名男子用拳頭攻擊一名21歲男子的臉部，並搶走十元現金。作案後，嫌犯沿著羅斯福大道向東逃逸，進入羅斯福大道上的布蘭德屋政府樓。受害人面部受傷，隨後到艾姆赫斯特醫院治療，情況穩定。

嫌犯為兩名非洲裔男子，警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

法拉盛109分局13日在轄區年終罪案報告上表示，2020年轄區內共發生1968起重罪案，比2019年增加2.2%，主要原因是竊車案和入室盜竊激增，其中竊車案增長最多，去年共有159起，增加近75%；441起入室盜竊，比2019年多了近100起。

警方提醒，駕駛者只要離開汽車，就應鎖好車門和車窗，即使只離開幾分鐘甚至更短；去年發生的竊車案中，有很大比率是鑰匙留在車裡導致被盜；此外，農曆新年前，是亞裔社區的購物高峰，民眾在公共場所要看管好隨身財物。