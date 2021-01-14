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華男8大道遇搶腹被捅 警緝華裔凶

記者顏潔恩／紐約報導
一名華男涉嫌在布碌崙8大道用刀刺傷他人，警方呼籲民眾提供線索。(市警提供)
一名華男涉嫌在布碌崙8大道用刀刺傷他人，警方呼籲民眾提供線索。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)8大道日前發生一起持刀捅人案，一名華裔男子在街頭遭另一名華男搶劫，過程中被對方刺中腹部；轄區市警72分局13日發布通緝令，呼籲知情民眾提供線索。

根據警方消息，案件發生於6日晚8時40分左右，地點在8大道5304號「和木私廚」餐館外的人行道上；一位36歲的華男當時站在該處看著手機，一名不認識的男子突然朝他走近，亮出一把刀子，威脅受害者交出身上財物。

受害者拒絕後，男子舉刀刺中受害者的腹部，隨後往不知名方向逃逸；72分局社區協調警員當時剛好路過，立即安排急救人員將受害者送往瑪摩利醫院救治，儘管傷勢嚴重，但情況穩定。

警方表示，嫌犯最終沒有從受害者身上搶走任何物品便逃離現場，目前以企圖搶劫罪名對他發布通緝令，呼籲知情民眾提供線索；嫌犯是一名20至30歲間的華裔男子，犯案時身穿黑色外套、長褲和球鞋。

警方呼籲民眾，若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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