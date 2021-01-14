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年關近 布碌崙華女銀行領錢遭扒 警籲防範

記者顏潔恩／紐約報導
轄管布碌崙日落公園的市警72分局日前舉行線上會議。(視頻截圖)
轄管布碌崙日落公園的市警72分局日前舉行線上會議。(視頻截圖)

轄管布碌崙(布魯克林)日落公園的市警72分局日前舉行線上會議，局長卡斯特羅(Ernesto Castro)表示，8大道日前發生一起華女在銀行領錢後遭盜竊的案件，相信新年期間搶劫貴重財物的相關犯罪會捲土重來，呼籲民眾提高警惕。

卡斯特羅表示，每年春節，華人普遍到銀行領取用來發紅包的現金，加上自政府發放紓困金後，到銀行檢查並領錢的民眾有所增加；他提到最近就有一名女性受害者踏出銀行後，遭不法分子跟蹤並扒走錢包的案件，受害者過了一陣子才意識到，連忙報案處理。

市警72分局已聯合布碌崙亞裔民安隊，進行外展教育行動，通過派發宣傳單提高民眾防範盜竊；他們也造訪多家銀行向員工強調，遇到有民眾領取大筆現金時，一定要提醒對方看管好錢財。

若發現身邊出現可疑人物，要第一時間走到安全的地方，可報警向警方求助；今年受新冠疫情影響，警方無法安排流動車停放在8大道，提供第一時間的現場協助，但卡斯特羅承諾，將積極在商業區加派巡邏警車，加強監督。

卡斯特羅也報告其他犯罪數字，去年入室盜竊案有所上升，警方已逮捕很多涉案嫌犯，相關犯罪在商業重啓後已明顯下降。

另外，針對8大道和周邊社區都經常發生的電單車失竊案，卡斯特羅表示有很多外賣郎中招，但都因對方戴著口罩而難以鎖定身分；警方呼籲受害者在確保安全的前提下，牢記嫌犯的特徵樣貌，並提供給警方，以加速破案。

8大道 布碌崙 紓困金

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