知名攝影師李揚國染新冠 進ICU上呼吸器

李揚國曾記錄陳果仁被害後華社為其爭權遊行的場景。（取自李揚國臉書／周慧珠攝影）

從1971年至今用鏡頭記錄全美華人 社區變遷與亞裔民權運動的華裔 攝影師李揚國(Corky Lee)，日前確診新冠肺炎並住院，不久病情惡化，被送進加護病房(ICU)；華社在臉書發起捐款，短短一天即籌得近2萬5000元；作為亞裔民權及新聞界的標誌性人物之一，全美各地的好友紛紛為他祈禱，希望他能早日脫離生命危險，重新拿起相機，記錄美國華人史。

李揚國的家人表示，他1月3日出現新冠症狀，7日到皇后區的醫院就診後住院，11日進入加護病房，目前需要使用呼吸器；其家人建議，所有從去年12月20日至本月7日期間見過李揚國的人，應進行新冠檢測並自行隔離。

李揚國好友、幾年來致力推動美國政府肯定二戰華裔老兵貢獻的華裔紀錄片製片人鄭婉芬(Samantha Cheng)，11日晚在臉書上設立籌款頁面，幫助李揚國籌集醫療費用和後期康復所需費用，不到一天就已籌得近2萬5000元；大家並紛紛在籌款頁面和李揚國個人臉書頁面留言，為其加油打氣，祈禱他早日脫離危險。

松柏之家布碌崙社區服務中心行政總監周慧珠表示，由於李揚國身體虛弱，無法講電話，她正蒐集大家給李揚國的祝福語，將打印出來給他看，鼓舞他戰勝病魔。

去年疫情爆發後，李揚國堅持記錄紐約和華埠 ，經常現身於各個與華埠相關的活動，並在去年夏天展出他在疫情高峰時期拍攝的珍貴照片。

上月26日，他還到華埠拍攝記錄「守護天使」(Guardian Angels)在華埠街頭和下東城地鐵站內、張貼和分發印有在地鐵上攻擊亞裔女性的多名嫌犯信息傳單。

在紐約出生成長的李揚國，1971年作為專業攝影師開始記錄華人社區，足跡遍及全美華人聚居區，記錄下從1970年代開始幾乎所有美國亞裔民權運動和華埠變遷的大事件，包括1974年華人社區因曼哈頓華埠孔子大廈華裔勞工問題而首次組織的大型示威，1975年華人遊行反警察暴力，1980年著名亞裔民權領袖河內山百合在華埠參與銀宮示威維護華裔工人權益，到近年來的華裔居民市政廳集會反華埠貴族化、華社萬人集會支持華警梁彼得、在太平洋鐵路建145周年和150周年為鐵路華工後代拍攝珍貴集體照片等。

籌款網址為https://www.facebook.com/donate/237187031188042/。