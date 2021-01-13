弱勢享15元月網費 葛謨將立法推動

疫情讓遠程辦公、遠程教學成為常態，網路接入成為連接世界的重要資源。(美聯社)

疫情讓遠程辦公、遠程教學成為常態，網路接入成為必不可少；紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)12日在第二日的州情咨文講話中表示，將提出立法，要求所有網路提供商為低收入 家庭提供每月15元的廉價網路服務。

葛謨表示，生活已經無法回到疫情之前，遠程辦公、遠程學習、遠程醫療將成為常態；儘管數據顯示，全州98%的家庭能接入寬帶，但這並不代表所有人能付得起，目前全州家庭網路費用平均月支出達到50元，「這對於低收入家庭來說太貴了；沒有寬帶就沒法遠程醫療、遠程面試、遠程上課，而且大部分低收入家庭都是非洲裔和西語裔。」

葛謨表示，將推動立法，要求所有網路提供商為低收入家庭提供每月15元的廉價網路服務，同時也要求網路提供商對此啟動廣告宣傳，確保民眾周知。

葛謨說，根據「重新構想紐約州」委員會(Reimagine New York Commission)的建議，網路將成為疫後世界的高速公路，應當保證寬帶接入的公平性；州府還將與多個基金會合作成立救助基金，幫助那些無力支付15元網費的學生家庭支付網費，確保低收入家庭的學生不因無法上網而被落下；同時，州府還將與基金會合作為有困難的學生提供遠程上課設備。

此外，為打擊網路提供商限制顧客選擇、提高價格的行為，州府將要求所有網路提供商須向用戶統一披露並解釋所有收費，包括設備費用、終結和激活服務費用，不得隱藏費用；同時，州府還將推動投資，加快全州的光纖網路建設，還將成立網站，幫助民眾找到其所在地區的廉價網路服務。