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線上論壇 曼哈頓3市議員參選人發表政見

記者金春香／紐約報導
紐約亞美正義聯盟舉辦三名市議員候選人線上論壇會 。(視訊截圖)
紐約亞美正義聯盟舉辦三名市議員候選人線上論壇會 。(視訊截圖)

紐約亞美正義聯盟(LAANY)12日晚舉行線上論壇，邀請曼哈頓第一選區市議員參選人劉林劍虹(Jenny Low)、布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區市議員參選人林煜(Yu Lin)和皇后區東北部第19選區市議員參選人韓裔李真(Richard Lee)發表政見。

劉林劍虹表示，市議員第一選區目前已有九名參選人，只有她擁有全面的社區及商業領域經驗，在她還未到投票年齡前，就已經作為志願者在孔子大廈前幫助更多擁有投票資格的華裔註冊選民，為他們解答問題。

她也說，在摩根大通銀行工作期間，擁有向小企業貸款相關的十餘年工作經驗，在市議長辦公室及華策會的多年經驗，以及作為聯合民主黨區領袖的經驗，都是第一選區當下需要的市議員所應該具備的。

對於紐約市小商家和房東不斷增加的地稅壓力，劉林劍紅表示她支持市府在疫情期間暫時凍結增長地稅，並暫時降低華埠商業樓宇地稅，支持小房東。

現任皇后區區長辦公室預算主任的李真表示，他希望能成為華裔與韓裔之間的橋樑，也表示其在資本預算方面的十多年經驗，能夠保證他在成為市議員後確保選區獲得公平資源分配；妻子是小商業主的李真，也希望在市議員崗位上爭取重建小商業，此外爭取改善長久以來教育投資不足的問題、確保耆老可以有尊嚴地享受退休生活。

林煜則表示，他雖然是參選人中政治經驗最淺的人，但這可以成為自己的優勢，因為除了政治生涯，他用更多時間與選區內的民眾溝通，了解大家的各方面需要，他不受任何一方利益的影響，「我能夠做到不偏不倚，理解不同群體的需要，做出相應的政策決定。」

紐約市 韓裔 投票

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