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記錄亞裔民權運動50載攝影師李揚國染新冠上呼吸機 眾人籌款祈禱康復

記者金春香／紐約報導
李揚國(右二)在2019年太平洋鐵路建成150周年系列活動上獲得表彰。（本報檔案照；記者金春香／攝影）
李揚國(右二)在2019年太平洋鐵路建成150周年系列活動上獲得表彰。（本報檔案照；記者金春香／攝影）

從1971年至今用鏡頭閱盡全美華人社區變遷與亞裔民權運動的華裔攝影師李揚國(Corky Lee)月初檢測出新冠病毒陽性，隨後住院、現已被移至加護病房，眾人在臉書上為其捐款，短短一天內就已籌得近2萬5000元；在全美華社擁有極高讚譽的李揚國幾十年來交友無數，大家紛紛在其臉書留言為他祈禱，希望他能早日脫離生命危險，重新拿起相機繼續記錄美國華裔歷史。

李揚國的家人表示，他1月3日開始出現新冠症狀，7日到皇后區一家醫院就診隨即住院，11日被移至加護病房，目前需要使用呼吸器；其家人建議所有在去年12月20日至本月7日期間見過李揚國的人最好進行新冠檢測。

李揚國的好友、幾年來致力於用紀錄片推動美國政府肯定二戰華裔老兵貢獻的製片人鄭婉芬(Samantha Cheng)11日晚在臉書上設立籌款頁面，幫助李揚國籌集醫療費用和後期康復所需費用，不到一天時間就已籌得近2萬5000元，大家並紛紛在籌款頁面和李揚國個人臉書頁面留言，為其加油打氣，祈禱他早日脫離危險。

松柏之家布碌崙社區服務中心行政總監周慧珠表示，由於李揚國身體虛弱，無法講電話，她正在蒐集大家為李揚國準備的祝福語，打算打印出來給他看，給他更多戰勝病魔的鼓勵和勇氣。

去年疫情爆發後，李揚國沒有停止記錄紐約和華埠的腳步，經常現身於各個與華埠相關的活動，還在去年夏天辦展展示他在疫情高峰時期拍攝的珍貴照片。

上月26日，他還到華埠拍攝記錄「守護天使」(Guardian Angels)在華埠街頭和下東城地鐵站內張貼和分發印有在地鐵上供給亞裔女性的多名嫌犯信息傳單。

在紐約出生成長的李揚國，1971年拿起相機開始紀錄華人社區，足跡除了曼哈頓華埠外，幾乎遍及全美華人聚居區，他記錄的大事件包括1974年華人社區因曼哈頓華埠孔子大廈華裔勞工問題而首次組織起來的大型示威，1975年華人遊行反警察暴力，1980年著名亞裔民權領袖河內山百合在華埠參與銀宮示威維護華裔工人權益，到近年來的華裔居民市政廳集會反華埠貴族化、華社萬人集會挺華警梁彼得、在太平洋鐵路建145周年和150周年為鐵路華工後代拍攝珍貴集體照片等。

李揚國曾記錄陳果仁被害後華社為其爭權遊行的場景。（取自李揚國臉書／周慧珠攝影）
李揚國曾記錄陳果仁被害後華社為其爭權遊行的場景。（取自李揚國臉書／周慧珠攝影）

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